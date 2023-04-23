子宮頸癌長年占女性十大癌症！　醫籲「做２事」有效預防

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子宮頸癌好發35 歲以上婦女 初期無明顯症狀依據國民健康署110年死因統計資料顯示，子宮頸癌死亡人數為608人，標準化死亡率每十萬人2.8人。安南醫院產科主任周泰甫說明，子宮頸癌好發於35 歲以上婦女，平均年齡落在40～55 歲。由於子宮頸癌初期不會有明顯症狀及痛感，容易導致許多患者延誤治療黃金時機，待發現陰道出現不正常出血時，癌細胞可能已經侵犯到骨盆內部了！
健保公費補助 「這些人」每年享免費1次抹片檢查因此，周泰甫主任強調，按時做子宮頸抹片，可於早期偵測出子宮頸有無感染、發炎、異常細胞，及早預防癌症的發生。目前健保公費補助30 歲以上、有性經驗之女性，每年可免費接受一次子宮頸抹片檢查。周泰甫主任解釋子宮頸抹片檢查方式，即從陰道採擷含有子宮頸剝落細胞之分泌物，接著抹片經染色後，可透過顯微鏡找出可疑癌細胞；倘若檢查結果為陽性，則需安排進一步的陰道鏡及子宮頸切片檢查。
此外，為避免影響抹片的準確性，國民健康署建議女性做檢查前，應留意以下5點：不要沖洗陰道、避免盆浴、勿放置塞劑、前一晚不要有性行為、避開生理期。
施打HPV疫苗 預防70%子宮頸癌發生除了定期做子宮頸抹片，周泰甫主任表示，施打HPV疫苗也是有效的預防選項。HPV全名為Human papillomavirus，意即「人類乳突病毒」，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌，以及男女外生殖器癌的發生息息相關。目前研究資料顯示，不論男女，每個人一生中約有5～8成機會感染到HPV，尤其女性開始有性行為後，感染HPV的機會將大幅增加；而接種HPV疫苗可預防至少70%的子宮頸癌發生，且年齡介於9～45歲的民眾都適合施打。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57543
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