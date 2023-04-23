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開箱／華為WATCH Buds首款手錶內附耳機　「柯南」感十足

▲華為WATCH Buds掀蓋充滿充滿了酷炫感，實際體驗手錶和耳機的功能都相當全面。(圖／記者周淑萍攝)
▲華為WATCH Buds掀蓋充滿充滿了酷炫感，實際體驗手錶和耳機的功能都相當全面。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

華為在台灣手機幾乎全滅的狀態下，日前台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，台灣目前正在品牌重塑的階段，今年台灣會以耳機和穿戴裝置為主。日前正式在台推出首款智慧錶結合耳機二合一的WATCH Buds，《NOWnews今日新聞》開箱體驗，很有柯南帶入感，宛如準備出動手錶型麻醉槍要來解謎，酷炫十足，且耳機和手錶沒有誰是誰的「附屬」，功能都抵達高階裝置該有的完整，但售價14,990元的價格，也的確可以分開各自買到不錯的裝置。

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📍手錶功能全面

第一次彈開華為WATCH Buds的錶蓋很有「柯南」感，在動畫裡每當柯南要解開謎團時都會用上「手錶型麻醉槍」，然後將麻醉針射向毛利小五郎，WATCH Buds掀錶蓋時腦中也會自動響起柯南響起配樂，這倒是意外的驚喜。手錶和耳機分開來看，功能都很全面，該有的都有，像是提供健康檢測，全新升級TruSleep 3.0睡眠監測更準確，還支援連續心率監測、血氧檢測。同時提供多種專業運動模式紀錄。當然，也可同步接收電話和訊息。
 

▲華為WATCH Buds。(圖／記者周淑萍攝)
▲華為WATCH Buds手錶的功能相當全面。(圖／記者周淑萍攝)
📍耳機沒有方向性

這次超級大的亮點就是手錶的錶面下有一組耳機，使用的是彈蓋設計，在錶框下方有按鍵，單指一推就會往上掀開，相當方便，掀開後上蓋採用磁吸的的方式吸附住耳機與錶蓋，且因為有磁力，耳機回蓋時，還能運用磁力自動矯正對位，且不需要特別對準位置，耳機的四個側面都能吸附住，便利性大增。
 

▲華為WATCH Buds。(圖／記者周淑萍攝)
▲華為WATCH Buds掀蓋後就能看到耳機。(圖／記者周淑萍攝)
📍小耳機功能完整

手錶內的耳機小巧，功能卻超乎想像的完整，耳機音質具備自動調整識別技術，讓兩支耳機不用分左右耳可自由佩戴，拿取和配戴上不需費心，且支援降噪，可開啟主動降噪，削弱環境噪音，另外還有透傳模式，讓使用者聽音樂也聽到周圍聲音。在音質的部分，保留了豐富細節，還能根據用戶耳道結構差異、佩戴狀態和音量大小，讓聽感即時優化，且耳機內置環繞充電環，任意一面放回手錶中，都能隨時隨地開始充電


📍耳機廣域耳廓觸控
耳機的操控除了常見的觸摸耳機之外，加入了廣域耳廓觸控技術，可以直接輕敲靠近耳朵的臉頰區域，雙擊接掛電話、播放或暫停音樂，三擊開關降噪功能。相較於一般耳機需要直接觸控耳機或是抓捏耳機柄的設計來說，更能避免因為觸控耳機而讓裝置偏離或是鬆脫。
 

▲華為WATCH Buds。(圖／記者周淑萍攝)
▲掀蓋時，錶面會出現耳機的圖示。(圖／記者周淑萍攝)

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