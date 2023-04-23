辜王美琇淚憶辜寬敏　感念他活出「做為一個台灣人的驕傲」

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陳建仁致詞時說，辜寬敏影響每個人，希望大家一起打拚，能讓辜寬敏在天之靈微笑說，「台灣已變成很好、溫暖、堅強，令人尊重的國家」。
林佳龍指出，辜寬敏就是「台灣人精神」的典型，辜寬敏、李登輝、史明等人這一代人在探討人生的意義時，共同課題就是「台灣人要當家作主」、「要做自己的主人」、「台灣人非是台灣人的台灣不可」。
鄭麗君回憶，辜寬敏參與逆風行腳活動時，一頭蒼蒼白髮，在隊伍中相當醒目。她說，在蔡總統、賴副總統領導下，國家往正確道路走，持續追尋台灣做為一個美麗國家未來的願景；感謝辜寬敏的最好方法，就是更堅定擁抱未來的理想，守護台灣民主，讓下一代繼續生活在自由民主。
辜寬敏的夫人辜王美琇提到，辜寬敏的腦袋構造跟其他人不一樣，有非常強烈的台灣人自尊心與自信，讓人印象深刻。
辜王美琇透露，前美國在台協會主席卜睿哲曾當面問辜寬敏：「若中國武力犯台，台灣會如何？」辜寬敏毫不猶豫回答：「I welcome」，讓卜睿哲大吃一驚；因為辜寬敏認為，台灣「國家共識」尚未形成，有人主張要統、有人主張要獨，如果一顆飛彈打過來，3、5天內台灣的國家共識就會形成，這就是台灣安全最大保障。
辜王美琇說，辜寬敏在孩子心目中，或許不是完美的父親，在太太眼中也不是一個完美的丈夫，但他擁有特殊的性格，為台灣盡心盡力努力超過半世紀，都讓人感動與敬佩，並烙印在許多台灣人心裡；辜寬敏一生懷抱理想，像永不放棄、奮戰到底的鬥士，秉持著信念、價值與原則而活，活出尊嚴、活出台灣精神，活出一個台灣人的驕傲。
她表示，辜寬敏在人生的最後，就是希望推動一部真正屬於台灣人的憲法，讓國家可以早日完成國家正常化，他的心願還未完成，接下來就靠大家繼續努力，以台灣之名建立一個文明、偉大的正常國家。（編輯：林克倫）1120423