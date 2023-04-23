綠高層缺席鎮瀾宮起駕　蔡英文連6年拱天宮參香

大甲鎮瀾宮媽祖從周五晚間起正式起駕，展開9天8夜出巡遶境，年度地方宗教盛事，往年皆吸引各個政黨領袖出席，但本次民進黨主席賴清德僅以個人名義送花致意，祝福鎮瀾宮遶境活動「合境平安」，而當初包括尋求市長連任的林佳龍、時任立法院長蘇嘉全與總統蔡英文都曾到場參加，如今黨內已經連續2年無高層出席，反觀總統蔡英文連續6年親赴苗栗縣白沙屯拱天宮參香，適逢明年大選，引發外界聯想。
記者陳威叡／台北報導
大甲鎮瀾宮媽祖出巡遶境是地方宗教年度盛事，往年皆吸引各政黨領袖出席，2017年時任台中市長林佳龍欲尋求連任，便與當時立法院長蘇嘉全一同出席扶轎，而2021年國內事逢百年大旱，總統蔡英文也親自出席，祈求天降甘霖，國泰民安，但民進黨內大咖已近2年無人出席，引發外界聯想。
眾所皆知大甲鎮瀾宮董事長為顏清標，更是前立委顏寬恒父親，但顏寬恆近年來不僅未連任成功，中二補選再敗給民進黨候選人林靜儀，更被揪出豪宅佔用國有地疑雲，顏家早已與民進黨在選舉過程中結怨，被外界認為是民進黨內大咖刻意缺席主因。
但另一方面白沙屯媽祖在今年2月起駕，總統蔡英文已經連續6年親自參香，不像鎮瀾宮有特定政治色彩，白沙屯媽祖廟拱天宮所在地位於苗栗海線通霄鎮，選民結構偏綠，雖翻轉鎮瀾宮未果，但扶植拱天宮態勢明顯。
有黨內人士指出，以民進黨主席賴清德為例，在黨內打著掃黑金、反黑金，若安排行程與顏家同台，恐讓人有做文章的機會，並不代表不與鎮瀾宮互動，而是要刻意淡化與顏家的關係，顏家有爭議是事實，黨內安排行程上，較為敏感的活動會盡可能避開。