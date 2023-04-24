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一樣領3萬多！簽志願役不如去7-11上班？他曝1點「還是當兵爽」

▲薪水一樣都是領3萬多元，簽志願役當兵好還是去7-11當店員好？引發討論。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲薪水一樣都是領3萬多元，簽志願役當兵好還是去7-11當店員好？引發討論。（示意圖／記者葉政勳攝）

記者徐銘穗/綜合報導

畢業季倒數，即將踏出校門的準新鮮人們面臨就業抉擇！一名網友在PTT發問，「7-11上班8小時3萬多、當兵24小時也是3萬多，為什麼要去當兵？」貼文引發討論，不少網友回說「小7很硬」、「小七店員做的事可多了」。

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原PO在PTT貼文，引用海巡署人才招募網志願士兵待遇，指出「志願士兵生效日起，支領二等兵待遇新臺幣3萬5320元、一等兵待遇新臺幣3萬7040元、上等兵待遇新臺幣3萬8770元(均含本俸、專業加給、志願役加給，均不含軍人保險、退撫基金、健保、主副食費等代扣費用)。」問說，「7-11上班8小時3萬多、當兵24小時也是3萬多，為什麼要去當兵？」

▲不少網友認為超商店員太累了，還是當兵比較爽。（圖／翻攝PTT）
▲不少網友認為超商店員太累了，還是當兵比較爽。（圖／翻攝PTT）
貼文一出引發討論，不少人認為當小7店員比當兵還操，直呼「小七店員做的事可多了...」、「7太累了」、「50嵐35K，傻了才去當兵」、「小7很硬...」、「去也是去OK，去7-11幹嘛」、「OK包裹很多欸，傻傻的」、「因為小7店員需要的素質比當兵高太多」、「以時薪換算當兵CP值真的超低的」。

也有網友闡述當兵優勢，留言說「包吃包住，水電減免有年終還能升遷，兩邊同樣做10年完全不一樣」、「吃得好，住得好，各個學習志氣高」、「當兵比較輕鬆」、「5年不幹也能領一筆退伍金」、「當兵其實很好存錢，而且工作內容跟上下班很有規律，簽約的時候還有獎金拿，做個10到20年就可以領退休金」。

▲志願役士兵待遇3萬5320元至3萬8770元，結婚、生育補助都是兩個月本俸，還享有住宅自用水電減費優待。（圖／翻攝國軍人才招募中心網站）
▲志願役士兵待遇3萬5320元至3萬8770元，結婚、生育補助都是兩個月本俸，還享有住宅自用水電減費優待。（圖／翻攝國軍人才招募中心網站）

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