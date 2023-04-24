停經後又來潮，更年期異常出血　小心子宮病變

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女性注意！子宮內膜癌高危險因子揭曉女性製造雌激素的主要時間為月經週期，經由卵泡發育、成熟、排卵、黃體形成、子宮內膜剝落，最後形成月經。進入停經期後，如果荷爾蒙分泌失去平衡，讓子宮內膜一直處於增殖狀態，進而產生病變，形成子宮內膜癌。此外，年紀較大的婦女罹患子宮內膜癌較會惡化，預後也較差。子宮內膜癌的高危險因子包括肥胖、多食用紅肉或脂肪的食物、從未生育過的婦女、較晚停經、初經來得早的婦女、糖尿病、高血壓、賀爾蒙補充、或特殊藥物使用等。
中醫學對於子宮內膜癌有兩種主要的辨證方法，一種認為其由瘀血阻滯所致，治療上需注意活血化瘀；另一種認為其由溼熱病邪引起，治療上應著重於清熱利濕。因此，為了預防子宮內膜癌，首先需避免高溫烹調油脂，吳宛容中醫師解釋，因為經高溫長時間加熱後的油脂容易變質氧化成自由基或致癌物，而油脂是人體製造荷爾蒙的原材料，因此變質氧化的油脂製造出來的荷爾蒙穩定性不佳。
高溫烹調易致癌！ 減少食用炸、煎、燒烤等高溫食品此外，凡是超過100℃以上的高溫烹調方式，都會使食物中的碳水化合物、蛋白質、脂質的分子結構改變，產生危害人體的致癌化學成分，同時會流失維生素和礦物質，這種情況被稱為食物高溫劣敗。
凡是經過油炸、油煎、大火熱油快炒、燒烤等高溫方式烹調，都會產生許多有害健康的物質，尤其高溫烹調的時間越長，產生劣變、累積的致癌物就越多，吳宛容中醫師呼籲，像很多人喜歡吃酥酥脆脆的焦黑部位，其致癌物質最多，千萬不能吃！
平時應盡量減少食用易上火的食物和高溫烘炒過的食品，例如芝麻粉、花生粉、十穀粉、烤瓜子、烤核桃和烤杏仁等。此外，高溫萃取的麻油、香油等食物也易上火，容易引發體內較弱的組織細胞發炎。在食用時必須選擇適當的油脂。必需脂肪酸（ω-3、ω-6）能夠製造良好的荷爾蒙。含有豐富ω-3脂肪酸的魚類包括鮭魚、黑鮪魚、鯖魚、秋刀魚和烏魚等。大部分ω-6油脂來自於蔬菜種子油，如葡萄籽油等。烹調方式應採用蒸、煮、涮等方式，以避免破壞良好的油脂。這樣才能降低罹患子宮內膜癌的風險。
中醫認為脾主血，對於有異常出血的女性朋友來說，按壓脾經的穴道可以起到幫助作用。其中，「公孫穴」是最重要的穴位之一。它位於足内側緣，第一蹠骨基底部前下方，是太白穴往上1寸的位置。公孫穴能夠促進血液循環，因為它是一個重要的疏通點和樞紐，可以通氣、活血、解瘀，調節子宮和脾經的運行，將血液輸送到全身。此外，公孫穴還可以調節因體內氣血瘀滯引起的各種症狀，促進小腸蠕動，幫助消化，改善腸胃和免疫功能，進而逐漸改善婦科疾病。每天按壓公孫穴約3分鐘，持續至少一個月以上，便能逐漸產生效果。
除了按壓公孫穴，平日還可以推推小腿內側脾經循行部位。如果發現有明顯酸痛點，那就是自己經絡的反應點，尤其要加強按揉陰陵泉穴、地機穴、漏谷穴、三陰交穴等穴位。
婦科治血症四大穴位
陰陵泉：內側膝蓋以一指幅寬度，按觸有一凹陷處，用力按壓會有痠脹感。
地機穴：陰陵泉穴下3寸。
漏骨穴：腳踝上方6寸。
三陰交：腳踝上方3寸。
益母草香附湯
材料：蔥白5根、雞肉250克、益母草與香附各3錢
作法：
1. 取蔥白拍爛，與雞肉、益母草、香附，加適量水同煮。
2. 煮至熟肉即可，飲湯食肉。
食養分析：
香附是女科常見用藥，可疏肝理氣，特別適合現代壓力大導致肝氣鬱結體質的上班族。此食療能改善氣血循環，對氣血瘀阻型患者有不錯的調理效果，能穩定子宮內膜。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57565
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