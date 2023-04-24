私立國中聯招將遭禁？潘文忠：有違國民教育精神

立法院教育文化委員會今（24）日審查特殊教育法草案，教育部長潘文忠於會前受訪時被問及，我國不少私立學校招生會進行測驗口試或是審查限制，有家長認為，會剝奪學生的教育選擇權，教育部如何看待？對此，潘文忠回應，的確有立委希望教育部就此現象進行檢討，而這樣的現況也有違國民教育基本精神。
記者黃仁杰／台北報導
潘文忠指出，針對部分地區小學升國中，過去有舉辦這種類似整個聯招的模式，這部分社會各界非常的關注，包含我們立法院、民意代表、相關的教育團體，也都提出從目前整個台灣國民義務教育當中這種現象應該來加以做一些檢討。
此外，立法院在這一次審議國民教育法過程當中，立委也特別做成附帶決議，希望教育部主管機關應該就這個現象，潘文忠說明，考量在私校法或相關子法研議在這個現象上做一些改變的作法，那這部分我想教育部在後續國民教育法如果通過三讀之後，也會依照整個附帶決議，當然這個議題需要邀集相關的縣市政府跟我們家長團體等，還有相關的教育團體，我想我們會就這個現象來做深入討論。
潘文忠期待，能夠在維持國民教育基本教育這樣的基本精神下，對於私校招生情形來做一些實務上的討論，我們也希望這個現象是應該要做一些改善，否則有違國民教育的基本精神。