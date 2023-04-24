性能燃油最終章，Range Rover Sport SV 5/31登場

日前已預告今年下半年將會展開Range Rover電動車預購，然而在邁向電動化前也同時宣布Range Rover Sport SV將會在5/31登場，對於性能與Range Rover愛好者來說肯定要入手，因為這也是最後一款燃油Range Rover Sport SV。
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日前Jaguar Land Rover宣布未來公司名將會以JLR對外溝通，同時已啟動的Reimagine計畫也將會加速朝電動化邁進，對此就預告今年下半年就會展開Range Rover電動車的預購，並預計2025年推出，然而在邁向電動化之際為顧及燃油支持者，近日就預告Range Rover Sport SV將於5月底登場。
雖然目前尚未有明確車輛資訊，但就過往經驗可以想像的到Range Rover Sport SV將會配置銘牌徽飾及提供許多專屬選配項目。而動力部分預計Range Rover Sport SV會搭載4.4升V8渦輪引擎，輸出期望能接近600hp水準，畢竟之前Range Rover Sport SVR搭載的5.0升V8機械增壓引擎已有575hp馬力。在發布之前會邀請VIP買家，若有收到邀請的請把握，因為這會是最後搭載燃油動力的Range Rover Sport SV。