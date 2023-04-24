開徵碳費釀房電雙漲？張子敬：沒有哄抬價格問題

環保署預計於今（2023）年下半年提出碳費草案，2024年開始徵收，引發外界擔心碳費影響各行各業，尤其營建業擔憂恐推升房價。對此，環保署長張子敬今（24）日出席立法院衛環委員會，並於會前首訪表示，營建業並不在第一階段碳費徵收的管制對象，此外，碳費將對直接排放，不會轉嫁予民眾。
記者黃仁杰／台北報導
張子敬強調，徵收碳費是經濟手段，不是財政手段，因此沒有一定要收多少錢的問題，目的是要能達推動減碳效果；第二，碳費徵收策略是「由大到小」，外界常聽到的第一批次盤查對象共約287家，為首波徵收對象，由大的排放源開始徵收，至於小的排放源初期會先輔導，分階段進行。
張子敬表示，各界對於徵收碳費，因為不了解而有一些焦慮，對於收多少錢，若為單一費率，那就有可能造成各界擔心的轉嫁，但事實上環保署希望訂定一個費率，是能夠讓願意減碳的可得到鼓勵，不從事減碳者可能須付出較高代價，不會有哄抬價錢的問題。
環保署強調，碳費徵收仍在規劃中，初期規劃徵收對象為年排放量達2.5萬噸以上電力業與製造業，且被徵收對象可提出自主減量計畫適用優惠費率。而電力業所產生的排碳，是從用電端收取，而非從台電收取，因此不會轉嫁到一般民生用電。