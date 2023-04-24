醫師林思宏酒駕！禾馨創辦人蘇怡寧發文：同意當事人請辭
知名婦產科「禾馨醫療集團」營運長林思宏，日前因酒駕遭警方攔查，其酒測值達0.62毫克，被警方依公共危險罪送辦，本月21日，遭士林地檢署依公共危險罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。對此，禾馨創辦人、醫師蘇怡寧23日於臉書PO文表示「酒駕是極其不良的社會示範，對於所屬員工的管理不周，禾馨責無旁貸」，更表示「醫療委員會一致同意當事人（林思宏）請辭所有行政管理職位，此外，禾馨也將會規劃長期的一連串反酒駕行動來作為回應」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，本月10日，林思宏在台北市信義區松壽路「IMAGE INHOUSE餐酒館」飲酒，凌晨2時52分，酒駕行經麥帥二橋時遭警方攔檢，其酒測值高達0.62毫克，林於偵查時坦承酒駕，訊後被依公共危險罪送辦。然而這並非林思宏第一次引發爭議，去年8月間，林思宏被控，涉嫌指示禾馨醫療集團旗下5家診所，造假上百名產婦的診斷證明，涉協助產婦向保險公司詐領6738萬元保險金，被依偽造文書、詐欺等罪起訴，案件尚在審理中。此次又爆出酒駕事件，再次躍上媒體版面。
對此，禾馨創辦人蘇怡寧PO文坦言「我們有好多好多責任，不是說停就可以立刻停的」，並提到「尤其是醫師，國家社會花了這麼多資源來培養你，應該擁有更多的正確判斷能力」，強調「酒駕是極其不良的社會示範，對於所屬員工的管理不周，禾馨責無旁貸，錯了就是錯了，逃避是可恥的，我們誠實面對，深切自省，也會提出解決方案。我們會牢牢記取這次的教訓，並努力做更多對社會有貢獻的事來彌補」
最後蘇怡寧指出「只有正視我們的錯誤，並明確讓大家知道我們的決心，才有機會獲得大家諒解。哪裡跌倒我們就從哪裡爬起來，我們會挺起胸膛解決屬於自己該解決的問題」。