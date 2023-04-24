TikTok挑戰害命！　13歲少年吞「6倍劑量成藥」全身痙攣身亡

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吞藥過程拍片 送醫宣告不治據《紐約郵報》（New York Post）報導，13歲的雅各史蒂文斯（Jacob Stevens）看了TikTok上流行的「苯海拉明挑戰」，上週末在家裡和朋友一起進行親身嘗試，他吞了大約12至14種抗過敏藥物，藉此誘發幻覺，但這是正常藥物劑量的6倍，雅各的身體承受不住，隨後開始痙攣，雖然被緊急送往醫院插管治療，仍然撐不過一周，6天後就在醫院身亡。而且雅各吞藥的時候，朋友們就在旁邊拍攝影片。
少年的父親賈斯汀（Justin Stevens）哀痛表示，雅各是一個有禮貌、風趣、可愛的孩子，「但他永遠不會再睜開眼睛、微笑、走路和說話了」。祖母戴安娜 (Dianna Stevens) 淚流滿面地說：「我將盡我所能，確保不會再有下一個孩子經歷這一切了。」
賈斯汀呼籲立法者對苯海拉明等非處方藥設立年齡限制，並敦促TikTok實施管制，例如要求用戶在建立帳號前提供身分證字號。他也提醒所有家長要注意TikTok上流傳的挑戰。
過量苯海拉明 導致癲癇死亡不幸的是，雅各並不是苯海拉明挑戰賽的第一個受害者。2020年8月，就有一名15歲的女孩，因為吞下大量苯海拉明藥物而身亡。
「苯海拉明」是一種非處方用藥，主要用於治療過敏，也可以用於治療失眠、感冒、帕金森氏症震顫等症狀。
服用過量藥物引發一連串死亡事件後，苯海拉明製造商強生公司聲明「TikTok苯海拉明挑戰非常危險，令人擔憂，應立即停止。」
美國食品藥品監督管理局發出公告警示「服用高於正常劑量的普通非處方（OTC）」過敏藥苯海拉明會導致嚴重的心臟問題、癲癇發作、昏迷甚至死亡。」呼籲家長與醫護人員應注意青少年之間發生的苯海拉明挑戰。
食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文說明，苯海拉明多用在治療過敏症狀，在一般正常使用下，絕大多數的病人都不會發生問題，由於此藥品能夠進入到中樞神經，因此可能造成嗜睡、視幻覺或聽幻覺等副作用，另外也有抗膽鹼（抑制副交感神經）的效果，可能導致心搏過速、尿滯留、焦躁易怒、視力模糊等症狀。
食藥署強調，不管是多常見的用藥都需要小心謹慎 ，千萬不可因一時衝動而參與網路上可能造成身體傷害的挑戰，藥品畢竟是藥品，服用過量都有很高的風險會導致身體的傷害。
原文出處：Boy, 13, dead after TikTok ‘Benadryl Challenge,’ grieving dad warns other parents
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57533
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