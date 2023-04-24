難以捉摸的黴漿菌感染　可能誘發過敏氣喘

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黴漿菌在媒體的興起黴漿菌雖然屬於細菌，卻是「沒穿衣服的細菌」，脫去莢膜後顆粒極小，因此傳播能力比其他細菌更強、更廣。黴漿菌也保留細菌的特性，可以移生在人類的呼吸 道長達數週至數月，這段期間大部分的人是無症狀的。但是，當宿主的抵抗力不佳時，黴漿菌也會蠢蠢欲動，造成呼吸道發炎，讓人咳嗽生病。由於大部分感染者症狀不嚴重，因此當過去肺炎大魔王還在猖狂的時代，黴漿菌根本不被重視，沒什麼人注意。
但是，這幾年黴漿菌時常占上健康版面，主要有兩個原因:一、肺炎鏈球菌被疫苗宰得慘兮兮，病例數愈來愈少，非典型肺炎才愈受關注。二、黴漿菌與過敏氣喘體質息息相關，近年來過敏的孩子愈來愈多，因此黴漿菌的症狀也更明顯。
以下就針對一般人對黴漿菌感染最擔心的兩個主題:慢性咳嗽，和非典型肺炎，來分別介紹。
黴漿菌感染造成慢性咳嗽：與過敏氣喘相關黴漿菌感染容易導致慢性咳嗽，其中有很高的比例，其實是過敏氣喘被黴漿菌誘發出來，所造成的慢性咳嗽。這裡給大家三個研究數據:一、初次氣喘發作者， 五○%的人身上帶有黴漿菌;二、氣喘控制不佳住院的病人中，有高達二○%呼吸 道有黴漿菌;三、過敏氣管發作控制不好的病人，高達五○%呼吸道有黴漿菌。
這些數字在在都告訴我們:黴漿菌和過敏氣喘兩個診斷，實在是焦不離孟、孟不離焦。隨著過敏氣喘的孩子愈來愈多，黴漿菌感染的共病，也因此愈來愈常見。因此，治療黴漿菌感染，必須要同時治療過敏氣喘，病情才能得到有效控制。
非典型黴漿菌肺炎：會走路的肺炎黴漿菌所引起的肺炎，就是俗稱「會走路的肺炎」，比喻得到黴漿菌肺炎的病人，即使胸部 光看起來發炎得很厲害，依然可以在路上走來走去，一派輕鬆的模樣。這類型的病人當然需要抗生素治療，但由於黴漿菌是屬於「沒穿衣服的細菌」， 所以一般常見主攻細菌的莢膜的「安滅菌、頭孢」類抗生素，對黴漿菌感染是無效的。
黴漿菌首選抗生素是紅黴素「日舒」，但是在大量、長期的使用之下，已產生愈來愈高比例的抗藥性，效果是愈來愈差了。很多人吃日舒後，覺得咳嗽明顯改善，是因為日舒本身就有抗發炎、治療氣喘的功能，所帶來的症狀改善，不一定是黴漿 菌被殺死。然而，治療氣喘有很多更好的選項，濫用日舒治療過敏氣喘，讓未來更多的細菌對它產生抗藥性，實在得不償失。
不易確診的黴漿菌感染目前醫療上最大的難題，其實是黴漿菌並「沒有」準確的診斷方法，這是醫生不能說的祕密。大部分醫療院所診斷黴漿菌感染有兩種方法:抽血驗抗體，或採檢咽喉做 PCR。然而抽血檢驗抗體的偽陰性機率高，咽喉 PCR 的偽陽性機率高，兩種檢查都不準確。
既然如此，我自己本人的態度是「無罪推論」，除非是明顯的黴漿菌肺炎，否則我一般選擇不隨便把黴漿菌三個字掛在嘴邊，而且盡量能不用日舒，就不要用。只要將過敏氣喘控制穩定，許多黴漿菌患者不需治療，也慢慢會自然痊癒。
本文摘選自《黃瑽寧醫師感染輕百科》，親子天下出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57528
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