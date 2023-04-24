《灌籃高手》 片頭主唱罹食道癌！患者9成男性原因曝 1惡習致命
演唱《灌籃高手》電影全新片頭曲〈LOVE ROCKETS〉的日本樂團「The Birthday」，現年54歲的主唱CHIBA YUSUKE（千葉湧介、チバユウスケ），驚爆罹患食道癌，官方已於推特發表聲明，將中止所有預定演出專心治療。根據我國癌症登記資料顯示，9成以上罹癌患者為男性，不可不注意「致命惡習」。
記者黃韻文/綜合報導
依國健署癌症登記和衛福部死因統計資料顯示，109年有2875人罹患食道癌、110年有2030人死於食道癌，多達9成以上患者都是男性。進一步分析109年食道癌新發個案，77.9%有吸菸行為、53.5%有喝酒習慣、48.5%嚼食檳榔，可見「菸、酒、檳」都是罹患食道癌的風險因子。
除了遠離喝酒、吃檳榔的癌症風險因子，國健署也曾提到，平日飲食應減少吃下過燙的食物，尤其天冷時民眾特別愛喝熱飲、熱湯，世界衛生組織（WHO）已將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，儘量將燙口食物稍微放涼後再吃。
國健署提醒，食道癌的症狀有「吞嚥困難、吞嚥有異物感、吞嚥有痛感」，若民眾有上述狀況需及時就醫檢查，食道癌也可能出現聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等病徵，但要注意的是，食道癌初期症狀並不明顯，民眾應提高警覺，勿錯過黃金治療期。