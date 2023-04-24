被排擠當邊緣人，Chevrolet Corvette E-Ray因有電被Chevrolet俱樂部禁止下賽道
Chevrolet年初推出Corvette E-Ray，在5.5升V8引擎與電動馬達協同下，擁有655hp最大綜效馬力，原以為可以下賽道盡情操駕，但沒想到National Council of Corvette Clubs(以下簡稱NCCC)卻下禁令禁止電動或油電車參與賽道比賽。
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Chevrolet年初推出Corvette E-Ray，其最大特色就是除搭載5.5升V8引擎外，還額外配置一組電動馬達與1.9kWh鋰電池，進而繳出高達665hp綜效馬力，在此動力推動下0～100km/h加速僅需2.5秒，原以為可以開著Corvette E-Ray下賽道盡情操駕，但沒想到NCCC在最新規則中禁止電動與油電車參與賽道比賽。
由於電動車若起火因配置的電池需使用大量水才能撲滅，因此現今大多處理方式就是將遮蓋住以悶燒方式，為避免電動車或油電車於賽道上發生碰撞意外導致起火不易搶救，因此禁止電動車與油電車參與賽道比賽，不只不能下賽道，參與NCCC活動車輛停放也需和其它車輛與建築保持至少9公尺距離。 然而不只NCCC，West Virginia的Summit Point賽車公園也有電動與油電車相關禁令，這項禁令不知會維持多久，只怕還會有更多組織參考執行。