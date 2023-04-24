報稅季節到來 e指輕鬆手機申報 還有機會中20萬

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南區國稅局表示，111年度綜合所得稅結算申報將於今年5月1日展開，後疫情時代為鼓勵民眾在家報稅免出門，今年特別舉辦全國性抽奬活動，凡納稅義務人於今年5月1日至5月31日申報期間，自行採用自然人憑證、已註冊健保卡、電子憑證、戶口名簿戶號+查詢碼、行動自然人憑證或行動電話認證等方式，利用手機、平板或電腦完成網路申報，或稅額試算自行線上回覆確認者，就可以參加網路報稅奬抽獎活動，最高獎項現金20萬元。且符合上揭網路報稅獎適用條件之納稅義務人，並使用手機報稅完成綜合所得稅結算申報者，可再參加手機報稅加碼獎；使用E化方式繳納綜合所得稅結算申報自繳稅款，或設定金融機構帳戶辦理直撥退稅者，還可再參加E化繳退稅加碼獎之抽獎，今年抽奬機會多更多。
南區國稅局指出，財政部在110年推出手機報稅結合行動電話認證服務，全國約有84萬戶響應。去（111）年強化手機報稅2.0功能，大獲好評，全國高達125萬戶使用手機報稅，今（112）年手機報稅3.0功能再升級，讓民眾e指就能輕鬆申報綜合所得稅。民眾只要透過網路連線到財政部電子申報繳稅服務網，點選手機版，驗證身分完成後，自動帶入申報戶成員的所得及扣除額，納稅義務人若需增、刪扶養親屬免稅額或修改所得及扣除額資料，皆能使用手機編輯修改。為讓更多族群適用手機報稅，今年手機報稅3.0再新增現金繳稅、申請延（分）期繳稅及試辦附件上傳等3項升級功能。
南區國稅局說明，手機報稅可免去報稅現場之奔波等待及接觸人群之風險，快速便捷又不受時間及空間限制，本次活動總奬金高達465萬，頭獎獨得奬金20萬，其餘貳、叁獎也有10萬及5萬獎金，建議民眾在家多利用手機、平板或電腦網路報稅，不受時間及空間限制，既方便又省時，還能抽大獎，一舉數得。