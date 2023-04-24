別讓求偶焦慮破壞幸福可能！心理師指６原因、４影響、４招助改善。

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薛媛云心理師指出，求偶焦慮原因繁多，大致而言常見受到年齡侷限、社會壓力、成人分離焦慮、期待懸空、缺乏溫暖、自我缺乏等影響，這些也可能環環相扣。另也有可能為其他原因，如有焦慮建議可尋專業心理諮商協助。
年齡侷限：年齡侷限可如婚姻、生子等目的性，現代男性多少還是會受傳宗接代的價值觀影響，因此也比女性較來得多，通常在40歲左右。女性則因女權意識抬頭相對較少，但仍會受卵巢逐年老化、欲早生子影響，約在35歲前後。
社會壓力：壓力非自己而生，而是出源自於社會，例如常有的謬思「到這年齡還沒結婚是不是哪裡有問題」，事實上也多的是因為自己非常清楚想要什麼樣的對象，不願矇著眼和不適合的人繼續在一起。以及親友常問的「你什麼時候結婚？」等。
分離焦慮：有些人會有求偶焦慮，是出自於成人分離焦慮，因為離開一段關係、生活失去重心等因素而感到恐慌，更加渴求能夠陪伴的伴侶出現。而這兩點可能同時存在。
期待懸空：有些求偶焦慮者，會是了解自己的優點，但害怕自己的理想對象根本不存在，期待懸在心上，對感情的期待演變成壓力產生求偶焦慮。
缺乏溫暖：自小父母離異、家庭失和、家庭缺乏愛的族群，往往會出現「有適合的伴侶人生才是完整的」的想法，又或甚至認為要結婚、生子人生才圓滿。也有可能是為了補足小時候的缺憾。這類型求偶焦慮也會特別明顯。
自我缺乏：有時求偶焦慮也可能是出於自我價值缺乏，自我價值是建立在他人身上，有意無意中希望能有個能夠滿足自己心理需求的對象，可包括彰顯自己的優點、彌補自己的弱點等。例如自許是個優質對象，需要有個另一伴才能表現出這一面。或是自視平凡，期待有個權高位重的人在身邊。
求偶焦慮常見４大影響，心理師：問題可能不斷重演。
求偶焦慮雖是對感情的期待，雖每人各有需求不論好壞，但薛媛云心理師提醒，這份期待若過度放大，恐怕也會造成許多問題不斷發生，除了生理影響，也包括了仇視言論、一再翻船、破壞感情等。
生理影響：在生理上的影響可如失眠、頭痛、自律神經失調、胃口不佳等，而胃口不佳也可能使得營養缺乏，身體健康亮起紅燈。憔悴也讓自己失去光彩。
仇視言論：過度期待反而看外界不順眼，出現仇視言論，使得自己難以進入關係。例如看到情侶就不開心，或是看到背名牌背包就認為是拜金女/男，使得自己即便無意也呈現負能量過大、愛抱怨、沒禮貌的樣貌，也難以受到喜愛。
一再翻船：因求偶焦慮而沒有審慎選擇適合的對象、沒有很喜歡也硬是在一起、太急著找個對象，結果因感情觀、價值觀不同等因素再次分開，又再次陷入求偶焦慮。
破壞感情：心理的課題還在，可能遇到適合的對象卻因此錯過。例如內心的寂寞而沒有界線觀念，有對象依舊無意間到處釋放機會，使得適合的對象無法信任。又或是常見渴求關注造成壓力「你到底愛不愛我？」、「你為什麼以讀不回？」等。
心理師４招解除求偶焦慮，先釐清原因並尋找自我！
想要穩定的感情，可以期待，但不宜讓求偶焦慮持續存在。薛媛云心理師建議，可依４種方法逐一釐清，探索並找回原本的自己，等待適合的人出現。
釐清原因：這份渴求是源自於何處？是否真的必須？還是只是想要？兩者意義不同，或許便能理解「有的話很好，但沒有也還好。」或「想想其實也還好」，焦慮感也就不會那麼重。
追尋自我：自己的快樂不需他人給予、也不用放在他人身上，建立自我認同，了解「自己真正喜歡的事」，而非「他人所期待的事」。可如戶外活動、藝術創作等，也包括不影響生活的耍廢等，較不被社會普遍認同的事。也可將自我認同建立於世界，例如對於環保的淨灘、幫助人的教會服事、協助他人的志工等。
理想清單：感情、婚姻最理想狀態會是兩個同路人前往同一個方向，而非彼此設限，建議可列理想清單，可包含外表、價值觀、感情觀、背景都可以列出，再從中觀察哪些是必須要有，並問自己為什麼、是否真的必要、哪個才是最重要的，再隨時間逐步調整。了解適合自己的人，一邊追尋自我，一邊等待這樣的人出現，避免自己心急而擇偶失誤。
避免麻痺：許多人會為了避免焦慮而讓自己不斷忙碌，或是認為在忙碌中沒有焦慮代表心裡已經平靜，雖然確實有可能，但往往只是麻痺自己，等到忙碌解除，焦慮感可能又會捲土重來，又或者得持續一直忙碌下去。因此還是會鼓勵應有自己確實喜歡並享受其中的事物。
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