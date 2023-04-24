捨棄鼻胃管　七旬嬤從「這」找回尊嚴！

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「經皮內視鏡胃造口」改善鼻胃管不適 維護自尊心與美觀奇美醫療財團法人奇美醫院胃腸肝膽科醫師王宿鴻說明，經皮內視鏡胃造口(PEG，Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)為一種常見的灌食方式，主要是在腹壁上製造一個孔洞，由此放入灌食管進到胃部，進而從此灌食管灌食食物和藥物，以維持病人的營養需求。此項技術主要適用於無法透過口腔進食的病人，常見的原因包括嚴重吞嚥障礙、神經性疾病如中風、失智症，和頭頸部、食道癌症等。
降低肺炎風險 食物選擇多、營養吸收更佳傳統上這些病人初步都是接受鼻胃管灌食。鼻胃管為一條吸管粗的長條管子，由鼻腔插入，通過食道進入胃部，以便餵食或排空胃液。然而，鼻胃管也有一些缺點，包括插入鼻胃管時的不舒適感、每個月即要更換一次、阻礙鼻腔和喉嚨的正常呼吸，更重要的是會影響病人的自尊心和外貌。
為了彌補上述缺點，經皮內視鏡胃造口就是一個簡單、方便的選擇。其作法為透過胃鏡導引和局部麻醉方式，將胃造口管由胃拉出至腹壁外，腹壁上的傷口約為1.2至1.5公分，過程約二十分鐘上下，是一項簡單又安全的技術。研究顯示胃造口的病人吸入性肺炎較低，對於營養的進步也更快。
經內視鏡胃造口是項安全、快速的簡易手術，但仍有些狀況不適合執行，包括嘴巴無法張開讓內視鏡通過、體重太胖、腹水太多、胃腸構造異常或開過刀、凝血功能異常等。
歐美普遍度高 因應台灣民情需多溝通不過，王宿鴻指出，在歐美國家中，胃造口是項相當普及的技術，很少看到長期灌食的病人選用鼻胃管。臺灣也引進這項技術甚至也納入健保超過二十年，但因為民情關係，普遍接受度並沒像歐美國家那麼高。原因在於病人家屬不想麻煩再接受一次手術、抗拒肚皮上開洞、怕管路以後不好照顧等，這些部分仍賴醫療團隊和病人家屬的有效溝通。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57516
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