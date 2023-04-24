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捨棄鼻胃管　七旬嬤從「這」找回尊嚴！

捨棄鼻胃管　七旬嬤從「這」找回尊嚴！
捨棄鼻胃管　七旬嬤從「這」找回尊嚴！

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】71歲李阿嬤，三年前中風後需長期放置鼻胃管灌食。但每次換管就須經歷燒灼感不適，加上不想出門讓人看到她的樣子，長期下來情緒低落，幾乎失去了社交活動。所幸經醫師建議採取「經內視鏡胃造口」，讓阿嬤可以把管路藏在衣服下面，保持美美的出門，一掃她過往的憂鬱陰霾。

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「經皮內視鏡胃造口」改善鼻胃管不適　維護自尊心與美觀

奇美醫療財團法人奇美醫院胃腸肝膽科醫師王宿鴻說明，經皮內視鏡胃造口(PEG，Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)為一種常見的灌食方式，主要是在腹壁上製造一個孔洞，由此放入灌食管進到胃部，進而從此灌食管灌食食物和藥物，以維持病人的營養需求。此項技術主要適用於無法透過口腔進食的病人，常見的原因包括嚴重吞嚥障礙、神經性疾病如中風、失智症，和頭頸部、食道癌症等。

降低肺炎風險　食物選擇多、營養吸收更佳

傳統上這些病人初步都是接受鼻胃管灌食。鼻胃管為一條吸管粗的長條管子，由鼻腔插入，通過食道進入胃部，以便餵食或排空胃液。然而，鼻胃管也有一些缺點，包括插入鼻胃管時的不舒適感、每個月即要更換一次、阻礙鼻腔和喉嚨的正常呼吸，更重要的是會影響病人的自尊心和外貌。

為了彌補上述缺點，經皮內視鏡胃造口就是一個簡單、方便的選擇。其作法為透過胃鏡導引和局部麻醉方式，將胃造口管由胃拉出至腹壁外，腹壁上的傷口約為1.2至1.5公分，過程約二十分鐘上下，是一項簡單又安全的技術。研究顯示胃造口的病人吸入性肺炎較低，對於營養的進步也更快。

經內視鏡胃造口是項安全、快速的簡易手術，但仍有些狀況不適合執行，包括嘴巴無法張開讓內視鏡通過、體重太胖、腹水太多、胃腸構造異常或開過刀、凝血功能異常等。

歐美普遍度高　因應台灣民情需多溝通

不過，王宿鴻指出，在歐美國家中，胃造口是項相當普及的技術，很少看到長期灌食的病人選用鼻胃管。臺灣也引進這項技術甚至也納入健保超過二十年，但因為民情關係，普遍接受度並沒像歐美國家那麼高。原因在於病人家屬不想麻煩再接受一次手術、抗拒肚皮上開洞、怕管路以後不好照顧等，這些部分仍賴醫療團隊和病人家屬的有效溝通。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57516

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