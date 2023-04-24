F1有助於推動輪胎科技？米其林公開表示：他們正在往反方向走

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來自法國的知名輪胎米其林現任執行長Florent Menegaux近日接受媒體訪問時提到，重返F1經常備受討論，但是他們無意加入這個戰局，因為現在這個運動是利用輪胎退化來改善比賽內容，這樣可以迫使車隊至少要進站一次，或者是冒著賽車失去競爭力而可能發生不安全的風險，藉以提高收視效果，簡單來說就是在做一場秀，但米其林認為這並不是他們想要的，因為他們擁有足夠的技術製造具有性能以及耐磨性良好的輪胎，而這也不是在挖苦倍耐力，因為他們認為這是F1官方所希望看到的結果。
Florent Menegaux也提到他們已經跟F1討論了很長一段時間，但雙方遲遲沒有共識，因為F1認為這個賽事需要有著會退化的輪胎才有精彩性，但是米其林不同意這麼做，如果想要米其林加入到F1的賽場上很簡單，只要官方同意他們可以在這項運動當中提供最好的輪胎就可以，同時執行長也解釋到在兩輪的最高殿堂MotoGP他們已經這麼做，擁有足夠良好的性能，並且可以讓車手從頭撐到尾，另外他們在公路胎上也擁有很好的名聲，甚至為Koenigsegg提供輪胎，他們並不需要加入F1再來提升自己的知名度。
不過先前在2015年的時候米其林表示如果輪胎尺寸來到18吋以上的話，那他們將會考慮重新加入這場運動當中，雖然截至目前為止還沒有看到任何他們將會重返F1的消息出現，而身為觀眾的我們不得不承認輪胎管理在賽事當中佔據很大部分，如果真的像米其林所講的，他們的輪胎可以讓車輛從頭撐到尾，但我相信對於車隊來說還是會有不同的策略部署，車迷也相當樂意見到有兩個以上的輪胎供應商在場上，為賽事添加更多不確定因素，但這些在近期內應該都不會發生，慶幸的是近幾年來的F1依舊相當精彩。