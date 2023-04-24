超大咖女優回歸「超辣側身照」瘋傳！暗黑達人曝：那攝影棚很眼熟
現年29歲的日本女優安齋拉拉，過去曾以不同的藝名在業界「3度出道」，憑藉神之等級的身材，廣受影迷們喜愛，不過，安齋拉拉已有一段時間沒有公開露面，也讓有關引退的傳聞再次掀起。所幸，官方終於證實安齋拉拉確定回歸，將以不同形式與大家見面。
記者詹鎰睿/綜合報導
據了解，安齋拉拉2013年以藝名「宇都宮紫苑」出道，雖然成績優異，拿下銷售排行榜雙料冠軍，但在隔年9月無預警離開，直到2015年再以「RION」的身分回歸螢光幕，同樣獲得排行榜冠軍殊榮，結果2018年消失後，2019年年底再以「安齋拉拉」的身分重回螢光幕，也被外界形容是「3進3出」的傳奇女優。
近日，消失已久的安齋拉拉，名字還被經紀公司「8MAN」剔除在官網上，也讓外界再度掀起引退傳聞，所幸一切又是經紀公司的行銷手法，23日就貼出幾張火辣的側身花絮照，證實安齋拉拉即將回歸。
對此，暗黑達人一劍浣春秋也發表看法，並從照片上指出，「一直覺得那個攝影棚很眼熟…」直到問了熟識的業界人士後，才得知現場沒有任何拍片用的道具，因此斷定安齋拉拉這次將以寫真作品亮相。至於為何不拍片？一劍浣春秋則笑說：「大概就是安齋現在真的不缺錢，業界最高水準的片酬吸引不了她吧！」