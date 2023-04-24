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醫師釐清：B 型肝炎不是透過飲食傳染！
楊宏志說明，病毒性肝炎分為飲食或接觸傳染，A、E 型肝炎為飲食傳染，飲用同一份食物，或未區分公筷母匙時，病毒就會在此時傳遞；B、C、D 型肝炎則為體液（血液）傳染，若與帶原者共用刮鬍刀、針筒，或使用沒有清理乾淨的侵入性治療器械（如刺青工具），也會有感染風險。不過 D 型病毒本身是缺陷病毒，因此本身為 B 肝代原者或罹患慢性 B 型肝炎才會引起 D 型肝炎。
楊宏志補充，過去民眾多認為 B 型肝炎也是透過飲食傳染的，到現在門診間也常遇到長者來詢問 B 肝患者日常生活是否要注意碗筷的使用。但他解釋，民眾會有此誤解是來自於過去談肝炎防治時，會提到 B 型肝炎疫苗和公筷母匙的衛生觀念，進而導致民眾誤會是同件事，雖然以防疫角度來說，達成不錯成效，但他仍希望能減少民眾的誤解，「不用特別跟 B 肝患者分開吃飯」。
B 肝更常見的傳染方式為「母嬰垂直傳染」
既已知 B 型肝炎並非透過飲食傳播，那患者又是如何感染的呢？楊宏志點出，台灣 B 型肝炎最常見是「母嬰垂直傳染」，意即媽媽本身體內帶有病毒，懷孕過程直接傳染給胎兒，使嬰兒成為慢性帶原者。但自民國 75 年後，台灣實施全面為新生兒施打 B 型肝炎疫苗的政策，現在疫苗普及，民眾也建立使用公筷母匙等衛生習慣，因此已能有效預防 A 肝、B 肝等病毒性肝炎。
家長可能會疑惑，「既然寶寶一出生就打疫苗來預防，為何還是會感染？」楊宏志解釋，若媽媽為 e 抗原陽性，病毒量大於 1,000,000 IU/mL，即便嬰兒施打 B 型肝炎疫苗和免疫球蛋白，仍有 10% 的可能會感染。因此針對孕婦族群，在懷孕初期通常會檢驗媽媽是否帶原，「肝功能正常不代表沒有帶原，且帶原者有時也不會知道自己帶原。」
目前衛生福利部國民健康署補助 45 歲 79 歲的民眾，可接受終身一次、免費的 B、C 型肝炎篩檢服務。另根據現行產檢制度，孕婦會於妊娠第 8 週以後或第 2 次進行 B 肝篩檢，抽血檢驗 B 型肝炎表面抗原及 e 抗原，如果發現孕婦病毒量高（超過 1,000,000 IU/mL），將在第三孕期（懷孕超過 27 週）時提供口服抗病毒藥物來降低病毒量，一直到分娩完後四週，也避免媽媽傳給胎兒，減少寶寶一出生就成為帶原者、患病的機會。
諮詢專家：台大醫院內科部主治醫師、台大醫學院微生物學科教授楊宏志
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 兒童肝炎／台灣更常見 B 型肝炎！寶寶可能一出生就是帶原者？醫點名：高病毒量孕婦需吃藥預防