郭台銘稱「當選共機不擾台！」王定宇：比草包還惡劣

欲爭取代表國民黨參選2024總統的郭台銘，日前公開稱中共軍機擾台是針對民進黨，自己當選總統就不會發生，更稱中國是愛好和平。對此民進黨立委王定宇今（24）日表示，中國沿海常訓從2013、14年開始，當時是國民黨馬英九執政，此說法顯然與事實不符，郭還公然引中共武嚇威脅台灣民主選舉，還反智的誇獎中國愛和平，「這樣的說法比草包還要惡劣！」
記者陳威叡／台北報導
對於郭台銘的說法，王定宇指出，有一個客觀事實，就是中國沿海常訓軍機軍艦繞台是從2013、14年開始，當時是國民黨馬英九執政，說是針對民進黨跟事實不符。此外中國軍機、軍艦騷擾周邊鄰國，從日本、韓國的ADIZ到越南、菲律賓等南海諸國的海域，甚至到印度邊界，常常發生且頻率越來越高，「難道這些國家都是因為民進黨執政？」
王定宇說，難道這些國家都該選郭台銘當總統，然後中國就會乖乖守規矩，並遵守國際規範，顯然郭台銘所言跟事實不符，也違反國際常識，根本站不住腳，不僅發言無知如同草包，甚至合理化中國對台灣的武力威脅，痛批這是比草包還要危險邪惡之事。
王定宇認為，郭台銘還公開引用中國軍事威脅，來指導台灣人民民主選擇，怎麼投中國才不會生氣、不會動武，一方面鼓勵用武力威脅台灣，另方面引用中共解放軍的力量介入台灣民主選舉，「郭台銘可以說是膽大妄為第一人。」
王定宇說，以郭台銘住家為例，家長是郭台銘所以要裝保全、請警衛，難道把家長換掉小偷強盜就不會來，保全、警衛都可以撤掉嗎？如果郭台銘都曉得家中威脅來自於盜匪，怎麼會捨得對自己國家說出這麼荒謬的話。
王定宇呼籲郭台銘，是要為台灣而選，還是要合理化中國對台灣的野心而選，不僅台灣人民要看清楚，要選的人也要想清楚、說清楚。