天天吃超商「兩食物」！年輕男慘洗腎 營養師：別同時吃
全台超商林立，根據統計台灣超商數突破1.3萬家，便利性相當高，不少人會在超商解決三餐。天璽營養諮詢中心院長許瓊月日前在節目上分享，曾經遇過一位男病患，因先天腎功能異常，卻密集的在4個月內，經常以超商麵包搭配牛奶果腹，沒想到吃到要洗腎。對此，許瓊月向《NOWnews今日新聞》表示，如果是正常人這樣吃的話，雖不至於短時間腎病變，但鈣無法有效吸收，長久下來會有骨質流失的風險，她也同步分享超商聰明飲食的好選擇。
記者周淑萍/綜合報導
營養師許瓊月在節中分享實際案例，男病患大學剛畢業，正在補習準備考試，本身有先天性腎功能異常，一直以來有在追蹤腎臟的問題。念書時為了節省時間，早餐跟午餐都在便利商店覓食， 大多吃麵包加牛奶，結果在4個月內，就到了要洗腎的地步。
許瓊月解釋，一般慢性腎衰竭的患者可能5至15年才需要洗腎，但該男大生惡化速度之快，很有可能問題就是出在飲食失控，麵包是高鈉的食物，裡面還有磷酸鹽來增加蓬鬆感，在高磷又高鈉的情況下，相對來說對腎臟造成了負擔，再加上本身又有腎功能狀況，導致快速的步入洗腎的命運。
營養師提醒，吃麵包搭配牛奶，如果是想藉由牛奶來補充鈣質，此舉反而是錯誤的行為，因為若是麵包內有「磷酸鹽」成分，同時吃反而會減少鈣質吸收，建議最好吃完麵包1小時後，再喝牛奶才能有效補鈣，不然也只是吃飽，沒有達到營養的吸收。
許瓊月補充，麵包不是一個營養師會推薦的早餐，她建議可以用吐司來替代，而饅頭的油脂相對又會比吐司再好一些。到超商選擇米製品會比精緻澱粉好一點，像是三角飯糰會比麵包好一點，選擇看到肉塊的至少能補充一些蛋白質。
另外，她也提醒民眾要學會看營養成分表，添加物越少越好，原型食物會是好選擇，看得到的肉塊、雞胸肉、地瓜、茶葉蛋較佳。此外，超過45歲以上如果蛋白質吃太多，且每天白開水飲用量不到體重的30倍，建議要多留意腎臟的健康數值。