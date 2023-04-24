喪禮服務技能檢定　命題小組將提高業者比例

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技能檢定中心說明，技術士技能檢定喪禮服務職類乙、丙級包含學科及術科測試，試題皆由產、官、學各界專家學者組成題庫命製小組，依職類規範、從業法規、服務實務，所需具備專業知識等進行命製；目前學科試題和答案已全面題庫化，並公開於技能檢定中心網站，供民眾事先準備使用。
技能檢定中心指出，術科試題屬保密性試題，由題庫命製小組，於各梯次測試前完成命製，術科第一、二站紙筆測試試題也在試後公告於技能檢定中心網站。
技能檢定中心表示，為執行技能檢定效能提升計畫，已於去年重新檢視修正試題、增加喪禮服務職類乙、丙級學科試題量至600題以上，分別於今年1月1日、7月1日啟用新修正乙、丙級學科題庫，並將針對這次反映再行調整。
技能檢定中心提醒，技術士證應依法取得及使用，如查有違法租借喪禮服務職類技術士證情形，會依「技術士技能檢定及發證辦法」第49條第1項規定，廢止其技術士證。
媒體報導，國民黨台北市議員汪志冰日前在質詢時指出，內政部規定，一定規模的殯葬業者應置專任禮儀師，但題目太難、內容不合時宜，有業主自己去考，連考7次都不考不上，只能靠補習或死背題庫取得證照。（編輯：管中維）1120424