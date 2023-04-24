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泰國吸大麻合法！《麻罪犯》親揭台灣非法竟跟「肅清匪諜」有關

▲《麻罪犯》帶領觀眾重新認識「大麻」。（圖／翻攝自車庫娛樂YouTube）
▲《麻罪犯》帶領觀眾重新認識「大麻」。（圖／翻攝自車庫娛樂YouTube）

記者黃雅琪/綜合報導

金馬導演楊力州監製的「怪咖系列」紀錄片，透過影像探討動保、同婚、移工、教育等議題，其中由《臨演人生》導演伍心瑜執導的《麻罪犯》聚焦醫用大麻合法化爭議。伍心瑜表示，近十年來，世界上有著大麻除罪化的趨勢，包括加拿大、美國、泰國已全面除罪化，可申請在家種植，但在台灣大麻仍被列為「二級毒品」。

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▲《麻罪犯》敘述「大麻」已被證實有相關醫療效用。（圖／翻攝自車庫娛樂YouTube）
▲《麻罪犯》敘述「大麻」已被證實有相關醫療效用。（圖／翻攝自車庫娛樂YouTube）
導演伍心瑜認為：「我不禁覺得一株植物，為何在不同國家有不同的認定，難道不同的種族會有不同的人體生理反應，亦或是文化差異導致？」這讓她動了拍攝《麻罪犯》的念頭。伍心瑜表示，在醫學上大麻已被證實有治療失眠、憂鬱症、帕金森氏症的效果，所謂「非法」更是源於歷史或政治因素的操弄。

▲《麻罪犯》將透過學者、醫師和律師的剖析，帶大家重新認識「大麻」。（圖／車庫娛樂提供）
▲《麻罪犯》將透過學者、醫師和律師的剖析，帶大家重新認識「大麻」。（圖／車庫娛樂提供）
1955年，台灣處於動員戡亂時期，當時立法院正準備修訂《肅清煙毒條例》；伍心瑜說：「我們從當時的立院公報中發現，煙毒（泛指毒品）的種植和販賣被視為是中共匪方開闢財源、毒化世界的工具。」她說：「因此『肅清煙毒』即是『肅清匪諜』，大麻也就在這樣的特殊政治意識形態下，被無辜納入了毒品之列。」

《麻罪犯》內容描述，2022年6月，泰國成為亞洲第一個種植和消費大麻合法化的國家，面對世界推動大麻合法的浪潮，身在台灣的我們又該如何看待？大麻究竟是毒還是藥，亦或就是一種「植物」？本片將透過研究學者、醫師和律師的剖析，重新認識「大麻」為何物。《麻罪犯》將於4月28日大銀幕上映。

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