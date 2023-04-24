走出「錢」途！韓國民眾瘋當「低頭族」　走路狂滑手機賺美金

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其實他們是參加由網銀Toss推出的企劃，只要步行1萬部、完成訂閱社交媒體帳戶等任務，或是其他用戶在附近時點擊螢幕，就能獲得平台贈與的0.1美元（約台幣3元）獎勵。開發出Toss的新創公司Viva Republica表示，自從1月份推出贈送現金功能以來，約有440萬用戶使用，且用戶在手機上開啟Toss的次數也增加了30%。
根據人力網站Incruit近期調查，韓國每4名成年人當中，就有3人透過這類App賺取現金。一名27歲上班族表示，在活動推出之後就賺了1.1美元，他還會繼續使用，透過這樣「抓錢」任務，來賺取買咖啡的費用。
一名77歲退休人員接受媒體採訪稱，自己是在女兒推薦下才開始參加，累積至今已經透過Toss賺了大約37.91美元（約台幣1126元）。
報導指出，這顯示出Toss在透過現金、點數獎勵這類App來贏得用戶的趨勢中遙遙領先，且韓國現在正在經歷青年失業率升高以及通膨率飆升的狀況，讓這類App越來越受到歡迎。
韓國2022年通膨率達到5.1%，為1998年以來最高水平，連帶影響到食物售價與交通費用，分別上漲了5.9%和9.7%。韓國統計局數據顯示，2月份約有49.7萬名年齡介於15至29歲之間的青年處於失業狀態並沒有積極找工作，這是自2003年有紀錄以來最多。
不過有專家警告參加「抓錢」任務可能反而會得不償失。韓國仁荷大學消費者研究教授Lee Eun-hee表示，賺取零用錢的行動值得稱讚，但同時也提醒這其實是交換自己個資隱私，讓平台和第三方能免費取用，呼籲民眾在參加類似活動前，應該要多加思考再進行，以免造成隱私外洩。