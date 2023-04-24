李多慧九份雨中漫步「甜洩螞蟻腰」！男友視角片曝光 粉絲全暈船
韓國人氣啦啦隊女孩李多慧（이다혜）日前在台灣首次亮相就掀起一陣旋風，目前人在韓國的她，昨（23）日也透過YouTube頻道分享在台灣工作的生活點滴，不僅喝到心心念念的珍珠奶茶，還抽空跑去九份逛街，漫步在雨中的畫面，就讓不少粉絲徹底暈船。
記者詹鎰睿/綜合報導
李多慧日前在YouTube上傳新影片，紀錄這趟來到台灣行，在和媽媽感性道別後，李多慧就難掩興奮又緊張的心情，獨自1人飛到台灣，結果一下飛機，樂天桃猿團隊就馬上帶她去買珍珠奶茶，李多慧只吸了一口就忍不住大讚好喝，而且還不小心滴到白色衣服，個性和動作都十分可愛。
影片中，李多慧也拍下各種生活花絮，包含練舞片段、參觀商品部等等，還被印有自己的大量商品給嚇到，讓她難以置信。影片的最後，李多慧也寫下「上班的第一天好快樂」，並放出九份老街旅遊的畫面，只見她漫步在雨中，再加上男友的第一人稱視角，畫面相當唯美。
影片曝光不到24小時，就湧入26萬人次點閱，大家紛紛直呼，「期待五月再來台灣！多慧的笑容感染力真的很好」、「好期待李多慧再來台灣，妳的笑容讓人很難忘」、「希望來台灣能待久一點」、「攝影師真厲害，拍到的每一刻感覺都很自然，讓人賞心悅目」、「多慧的笑聲聽了就覺得很可愛很療癒。」