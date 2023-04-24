尹錫悅啟程訪美　北京對韓美峰會頻釋牽制訊息

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尹錫悅抵達當地後預計與拜登進行雙邊會談並共進國賓晚宴，除在韓美同盟70週年之際共商日後合作方案外，可能討論強化對北韓的擴張遏制力、經濟安保等具體合作方案；尹錫悅也將出席韓美兩地主要企業領導人共同出席的活動，並受邀至美國國會與哈佛大學演說。
不過，尹錫悅日前受訪時對台灣議題的發言成導火線，中國官方與輿論連日對韓國外交立場表達不滿與輕視，認為現任政府不清楚台灣議題的嚴重性，並且不看好韓國透過激怒中國、俄羅斯的方式迎合美國，認為這次韓美峰會成果可能不如韓方預期。韓聯社等多家媒體將此形容為對韓美峰會的牽制。
尹錫悅日前受訪說台海議題與兩韓議題同樣為全球性議題，反對以武力改變台海現狀。中國外交部對此堅持台灣議題「不容外人置喙」的立場，引發韓方不滿，認為中國外交部不應對他國元首發言表示「不容置喙」，是一種嚴重的外交失禮。
中國外交部長秦剛21日發表相關演說時，表示「在台灣問題上玩火者必自焚」，也被韓國輿論解讀為影射尹錫悅發言，韓國外交部對此回應立場不變，「希望中方謹言慎行」。
韓國外交部官員表示，韓國駐中國大使鄭在浩20日已與中國外交部副部長孫衛東通電話表明韓方立場，表示台灣海峽的和平穩定從安全、經濟等各種面向上都可能對區域、國際社會造成巨大影響，韓國政府支持以對話及合作方式維持兩岸關係和平穩定的一貫立場不變，並重申尊重「一個中國」的立場。
鄭在浩也指出，中國外交部發言人汪文斌就尹錫悅專訪內容表示「不容他人置喙」的發言，不符合韓中相互尊重的精神，為嚴重外交失禮；孫衛東對此說明，汪文斌發言是針對記者提問，並非針對尹錫悅。
中國媒體針對韓國政府批評報導與社論則是砲火猛烈，北京官媒環球時報發表社論痛批「韓國外交的國格碎了一地」，指出尹錫悅在訪美前發表涉台言論，明顯是對美國表達忠心，「一些國家」透過挑釁中國來「討美國歡心」，已經是失格的表現。
環球時報引述遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超分析指出，韓國意圖透過強化韓美同盟提升外交地位，但對美國「盲目屈從」反而會使韓國的外交活動大大受限。上海的澎湃新聞則刊出專家投書，質疑美國對韓國承諾的擴張遏制力實效性。
對於來自中國輿論的批評，韓聯社報導，韓國外交部官員態度強硬表示，這些報導是「不值得一一回應的荒謬主張」，並表示「中國輿論這類惡意報導，只會讓中國更加疏遠國際社會」，不認為這代表中國政府立場。（編輯：馮昭）1120424