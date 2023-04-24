愛吃肉易招惹蚊子？　6因素恐讓你變成「人體捕蚊燈」

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容易被蚊子叮咬的6大原因
- 深色衣服
- 噴香水
- 血型
- 體溫
- 二氧化碳
- 體味
研究也發現，瘧疾會藉由感染人類來改變人類身上的氣味分子，從而增加人類對於蚊子的吸引力，以增加瘧疾的傳播。食藥署呼籲，民眾不要再相信蚊子的叮咬與酸性體質有關係，事實上，人體的酸鹼度會維持在一定的定值，不會因為飲食而有過大的改變。
預防蚊子叮咬2大招
- 定時的噴防蚊液
- 穿著長褲長袖
止癢藥3大主要成份
- 抗組織胺：最常見的成分，可以直接消腫消癢。
- 局部麻醉：透過麻醉效果，達到止癢效果，但是沒有消炎作用。
- 類固醇：通常使用較弱效的類固醇，利用抗發炎作用，減少皮膚發癢情形，但不建議用在有傷口的地方。
保濕劑：例如尿素、泛醇(panthenol)，它們能維持皮膚屏障，減少過敏原刺激，減少搔癢刺激感。
Isopropylmethylphenol：一種殺菌劑，適用在較強烈的叮咬反應，例如小黑蚊。
清涼劑：薄荷(menthol)、樟腦(camphor)：利用清涼的感覺，轉移搔癢的注意力。
甘草酸(glycyrrhetinic Acid)：具有類似類固醇的抗發炎作用。
水楊酸：常見的消炎止痛藥成分。
金盞花：含有豐富的類黃酮以及三萜類成分，是天然的抗發炎成分。
紫雲膏：傳統的中藥良方，具有消炎消腫、滋潤肌膚的作用。
食藥署最後提醒，2歲以下的小孩禁止使用添加薄荷或是樟腦成分的藥品，家中小小孩如果要使用其他成分，也都建議先向藥師諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57540
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