我是廣告 請繼續往下閱讀
圖 / @ReadyGo
在士林區的天母一帶，中山北路七段底有著不甚起眼的小小登山口，拾級而上就是林蔭滿佈的天母古道。這條路的歷史悠久，最早可回溯至日治時代的1930年 ，日本政府為了供應市區自來水而在此興建管線，如今許多路段還可以見到寬大的水管，因而也被稱為「天母水管路」。
情侶或親子都適合
圖 / @ReadyGo
整條天母古道從登山口的起點開始，中途會經過水池、黑色大水管、自在亭涼亭、調整井、大岩壁，若繼續接著翠峰步道走下去，還能抵達翠峰瀑布以及翠峰亭，最後便是另一頭的愛富三街登山口。以一般腳程來回約莫只要兩個小時左右，且全程都有漫天樹蔭，無需擔心會遭受烈日曝曬。路途中只有開始的一小段為較陡的階梯，其他都屬於平緩好走的砂石路，沿路也不乏涼亭或長椅等休憩區，無論是情侶約會或是攜帶小孩出遊都很適合。
圖 / @ReadyGo
在路上遇見猴子家族
圖 / @ReadyGo
當爬完階梯路段、接近地質景觀特殊的大岩壁時，就會發現路邊設立著越來越多的台灣獼猴保育宣導。其實這片樹林正是野生台灣獼猴的居住地，在此看見猴子身影的機率極高，且常常會一次成群結隊、攜家帶眷地出現在眼前。望著猴群在交錯的枝枒間奔跑跳躍，一旁是母猴抱著可愛幼猴的景象，也成為了登山路上的一大意外驚喜！
面對台灣獼猴的三不原則
圖 / @ReadyGo
由於在天母古道相當容易碰見台灣獼猴，許多未曾見過野生猴子的人可能會一時之間驚慌失措，因此也要提醒大家面對猴群應該保持鎮靜，並遵循台北市動物保護處宣導的三不原則，也就是勿干擾、勿接觸、勿餵食，藉此避免影響野生動物的自然生長環境。此外，在動物的社交世界中，過於直接的眼神接觸通常具有挑釁的意味，大家務必多加留意此點以免激怒猴子。
緊鄰文化大學後山
步行至天母古道的中間路段時，不難發現一旁可以俯瞰到白色陽傘般的屋頂，其實這就是文化大學後山知名的景觀餐廳，可見兩地之間的距離極為接近。若選擇從瞭望台旁往文化大學的指標方向走，就會經過隱身在樹蔭中的陽明天主堂，接著便是文化大學後方的學生活動區域，在此可居高臨下眺望台北市區的高樓景色。
圖 / @ReadyGo
尚有體力的人亦可慢慢散步至不遠處的美軍宿舍群，在星巴克草山門市喝杯咖啡、補充體力，若是秋天季節還會有漫天金黃楓葉陪襯，正好為一天劃下完美的句點！
地址：（登山口）中山北路七段232巷
交通方式：搭乘公車220、224、267、535、601、685、中山幹線、紅19，坐到天母站下車，步行至中山北路七段底抵達
停車場：登山口旁有少數停車格，或至中山北路七段天母圓環停車場
延伸閱讀：
- 台北美食｜品嚐美酒不用等到晚上！精選8間白天營業的特色酒吧
- 【台北藝文場館】到古蹟改建的美術館和富設計感的展覽空間感受藝術的力量、陶養身心！
原文出處 : ReadyGo 台北景點｜一起沿著水管暢遊天母古道，除了美麗山景還可以見到台灣獼猴！
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw