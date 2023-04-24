女騎士闖平交道！連人帶車卡柵欄　太魯閣號司機開窗怒斥

桃園景點｜放電好去處～盤點各式樂園、農場，一次告訴你最夯桃園親子景點＆住宿！

桃園景點｜放電好去處～盤點各式樂園、農場，一次告訴你最夯桃園親子景點＆住宿！
桃園景點｜放電好去處～盤點各式樂園、農場，一次告訴你最夯桃園親子景點＆住宿！

ReadyGo

根據心理學家的研究顯示，家庭旅遊對孩子的腦部有極大的幫助，特別是在紓壓的同時，還能增進親子關係。所以，即使再累再崩潰，還是建議家長們帶小孩出門玩，像是在桃園安排兩天一夜的小旅行，與小動物接觸、體驗各國飲茶文化、到景觀餐廳喝咖啡看飛機等行程，相信你們一起創造的回憶，都會成為永恆。

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兒童玩具圖書館

隸屬於桃園市立圖書館的「兒童玩具圖書館」，位在大湳森林公園，邀請大小朋友在大自然的教室中，體驗玩具和閱讀的樂趣。兒童玩具圖書館主要分為展覽館、玩具修復站、DIY工作坊、積木主題區、數位互動遊戲、森林書屋等區域，提供多種設施，且全都免費！值得一提的是，這裡還可以回收二手玩具並做交換，也可以透過玩具回收再運用，分享給需要幫助的單位。

桃園親子二日遊｜兒童玩具圖書館
桃園親子二日遊｜兒童玩具圖書館
圖／IG@dramatravel2019
桃園親子二日遊｜兒童玩具圖書館
桃園親子二日遊｜兒童玩具圖書館
圖／IG@dramatravel2019

  • 地址：桃園市八德區重慶街36號
  • 營業時間：09:00-17:00
  • 電話：03 3664066
  • 粉絲專頁：兒童玩具圖書館
好時節休閒農場

大溪「好時節休閒農場」，希望傳遞家的幸福與農村的人情味，也是經環保署核定的環境教育場所，引導遊客認識生物的多樣性，並藉由食農教育，感受自己採收食物的美味，藉此關懷農村的生態。好時節休閒農場提供彩繪陀螺、絹印環保袋、窯烤披薩、爆米香、撿蛋趣等體驗，園區還有羊和鹿等可愛小動物，非常適合帶小孩去放電，甚至待一整天都行呢！

桃園親子二日遊｜好時節休閒農場
桃園親子二日遊｜好時節休閒農場
圖／IG@joycebe
桃園親子二日遊｜好時節休閒農場
桃園親子二日遊｜好時節休閒農場
圖／IG@joycebe

  • 地址：桃園市大溪區康莊路三段225號
  • 營業時間：09:30-17:00（週一公休）
  • 電話：03 388 9689
  • 粉絲專頁：好時節休閒農場
臺灣客家茶文化館

「臺灣客家茶文化館」坐落於龍潭國道三號高原交流道旁，主打客家茶文化與茶產業歷史展覽，更將英國、土耳其、德國、印度、日本和台灣的茶室風格搬進場館內，帶領大小朋友品嚐各國的飲茶風景。在這裡，不僅可以近距離看到紅茶、烏龍茶等台灣茶的製作過程，還可以在視野開闊的餐廳大啖中西式美食，此外館內還有高原市集，裡頭販賣各式各樣與茶或客家文化相關的小物，是個不用擔心太熱或下雨的好玩室內景點。

桃園親子二日遊｜臺灣客家茶文化館
桃園親子二日遊｜臺灣客家茶文化館
圖／IG@h.yu316
桃園親子二日遊｜臺灣客家茶文化館
桃園親子二日遊｜臺灣客家茶文化館
圖／IG@h.yu316

  • 地址：桃園市龍潭區高原路768號
  • 營業時間：週二～五 09:00-18:30；週六～日 09:00-19:30
  • 電話：03 471 0855
  • 粉絲專頁：臺灣客家茶文化館
巧虎夢想樂園

小朋友的最愛！位在青埔的「巧虎夢想樂園」，共有琪琪夢想體驗城、巧虎繽紛大球池、妙妙未來實驗室、海洋世界舞台以及桃樂比互動遊戲區五大區域，豐富的遊樂設施可能會讓小朋友玩到瘋掉，不想回家！另外，每天定時會有海洋派對秀和故事船長等表演活動，透過聽故事和活動筋骨，帶領小朋友學習聽說表達能力和強化大小肌肉喔。

桃園親子二日遊｜巧虎夢想樂園
桃園親子二日遊｜巧虎夢想樂園
圖／IG@mymy.boy
桃園親子二日遊｜巧虎夢想樂園
桃園親子二日遊｜巧虎夢想樂園
圖／IG@mymy.boy

  • 地址：桃園市中壢區春德路103號置地廣場內1樓
  • 營業時間：週一～五 11:30-18:00；週六～日 10:00-18:30
  • 電話：03 273 7220
  • 粉絲專頁：巧虎夢想樂園 Chiao-Hu Wonderland
航棧綠洲 B-TERMINAL FOOD OUTLET

大園「航棧綠洲」於近期打造二樓景觀台，不用門票就能觀景和看飛機起降，而且還結合了咖啡輕食和街頭藝人表演，無論是親子出遊還是情侶約會都很合適。帶孩子來航棧綠洲，不妨趁機教導搭乘飛機的相關知識，也可以約定下一次一起出國的計畫，藉此增加親密度。一邊看著飛機翱翔天際的模樣，心情也更加開闊。

桃園親子二日遊｜航棧綠洲
桃園親子二日遊｜航棧綠洲
圖／IG@mommomnitaaa
桃園親子二日遊｜航棧綠洲
桃園親子二日遊｜航棧綠洲
圖／FB@吳慧

  • 地址：桃園市大園區三民路一段568號2樓
  • 營業時間：週一～五 11:00-20:00；週六～日 10:00-20:00
  • 電話：03 393 6565
  • 粉絲專頁：航棧綠洲 B-TERMINAL FOOD OUTLET
名人堂花園大飯店

兩天一夜的桃園親子旅行，要住哪裡呢？「名人堂花園大飯店」的建築為棒球球體的造型，館內陳列歷屆名人堂入堂選手，以及台灣棒球發展史中的相關文物，更是全台唯一以棒球和史努比為主題的渡假飯店！飯店提供多種史努比主題客房，將史努比與查理布朗等朋友們在棒球場上所發生的趣事化為裝飾，並以50年代美式復古風格為主軸，不論是孩子還是大人，想必都能樂在其中。

桃園親子二日遊｜名人堂花園大飯店
桃園親子二日遊｜名人堂花園大飯店
圖／IG@yanrong0416
桃園親子二日遊｜名人堂花園大飯店
桃園親子二日遊｜名人堂花園大飯店
圖／IG@yanrong0416

  • 地址：桃園市龍潭區民生路141巷150號
  • 電話：03 433 9090
  • 粉絲專頁：名人堂花園大飯店 & 棒球名人堂 Fame Hall Garden Hotel & Baseball Hall Of Fame
  • 名人堂花園大飯店訂房連結
南方莊園渡假飯店

「南方莊園渡假飯店」整體設計以南歐現代風格為主，融入莊園建築元素，挑高並搭配大量木材和石材，打造出自然優雅的氛圍。不僅提供多種景觀房型，還有美人魚和機器人等主題房，更有六公傾的綠地草皮，以及健身房、溫泉桑拿、SPA芳療中心、兒童戲水池和兒童親子館等設施，包含遊戲球池、滑梯、攀岩場、電動車和噗噗車等豐富遊樂器材，因此一直都是北部超人氣的親子飯店之一！

桃園親子二日遊｜南方莊園渡假飯店
桃園親子二日遊｜南方莊園渡假飯店
圖／IG@joecy_shie
桃園親子二日遊｜南方莊園渡假飯店
桃園親子二日遊｜南方莊園渡假飯店
圖／IG@joecy_shie
桃園親子二日遊｜南方莊園渡假飯店
桃園親子二日遊｜南方莊園渡假飯店
圖／IG@benkuo513

  • 地址：桃園市中壢區樹籽路8號
  • 電話：03 420 2122
  • 粉絲專頁：南方莊園渡假飯店
  • 南方莊園渡假飯店訂房連結
Café 4 FUN 咖啡趣

「Café 4 FUN 咖啡趣」被評為2022桃園金牌好店最受好評的親子餐廳，是由兩棟兩層樓建築打通而成，整體空間寬闊，且精心營造工業風設計、溫馨親子和韓風網美等主題風格，吸引著不同年齡層的族群前來。店家餐點提供燉飯、排餐、沙拉、披薩、義大利麵等菜色，另有肉醬筆管麵、奶油培根燉飯、番茄燻鴨胸燉飯等兒童套餐，附湯品、雞塊、薯條、甜點和飲料，兒童區還有小朋友最愛的球池跟互動遊戲設施，在孩子玩樂的同時，爸媽也可以在旁邊用餐，稍微休息片刻。

桃園親子二日遊｜Café 4 FUN 咖啡趣
桃園親子二日遊｜Café 4 FUN 咖啡趣
圖／IG@xuan._.20_
桃園親子二日遊｜Café 4 FUN 咖啡趣
桃園親子二日遊｜Café 4 FUN 咖啡趣
圖／IG@petty_yu

  • 地址：桃園市桃園區信光路52號
  • 營業時間：週一～五 12:00-20:30；週六～日 11:00-20:30
  • 電話：03 358 2066
  • 粉絲專頁：Café 4 FUN 咖啡趣


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原文出處 : ReadyGo 桃園景點｜放電好去處～盤點各式樂園、農場，一次告訴你最夯桃園親子景點＆住宿！

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