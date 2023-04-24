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嘴破不一定是火氣大！口腔癌前病變5大症狀　1男輕忽住院天數多6倍

嘴破不一定是火氣大！口腔癌前病變5大症狀　1男輕忽住院天數多6倍
嘴破不一定是火氣大！口腔癌前病變5大症狀　1男輕忽住院天數多6倍

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】66歲男性平時有抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣，某天發現自己口腔破皮、潰瘍，拖了5個月後才前往醫院就診，醫師診斷已是舌癌第4期，無法做經口手術，須採複合式手術，切除三分之二的舌頭，並以大腿前外側皮瓣進行重建，術後30天才出院，還需做放化療，說話、吞嚥、外觀都受到許多影響。

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反觀，60歲男性，也有抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣，但因為有定期檢查，早期發現癌前病變，診斷為舌癌第一期，接受經口手術，術後5天就可出院，而且術後發聲、吞嚥功能正常，面容外觀也沒有受到影響。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長朱本元表示，民眾常因為對早期症狀不了解而錯失治療時機相當可惜，呼籲民眾若有口腔癌危險因子，應早期診斷、早期治療、定期追蹤。

口腔癌高危險群　應定期篩檢、早期治療

抽菸、喝酒、吃檳榔等，是口腔癌的危險因子，朱本元理事長指出，民眾若有口腔癌危險因子應定期篩檢、早期發現癌前病變、早期治療，因為發現愈晚，治療效果愈差。

根據台灣癌症登記資料庫顯示，口腔癌第一期近85%可被治癒，但第四期患者僅有38.2%可被治癒。而且第四期患者即使成功治療，外觀可能會因手術受到很大的損害，此外，說話、吞嚥等功能也會受到影響。

朱本元理事長以臨床實際案例做比較，2位同樣被診斷為舌癌的個案，同樣都是60幾歲的男性，同樣都有抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣，但其中一位由於定期檢查，才能早期發現口腔癌第一期，只需經過手術，不需再做放化療，5天後就從醫院出院。

了解5大症狀　別再以為嘴破是火氣大

定期檢查、早期發現口腔病灶是提升存活率與降低治療難度的關鍵。不過，民眾不了解口腔癌症狀，更有許多人認為口腔破皮、破洞，可能是火氣大導致，因而忽略口腔癌警訊。

衛生福利部國民健康署提醒，民眾若發現口內出現「破斑硬突腫」其中之一的情形，應儘速就醫：

  1. 破：口腔黏膜破皮超過兩週未癒合
  2. 斑：口腔黏膜出現不明的紅斑、白斑
  3. 硬：口腔黏膜逐漸變硬、緊，最終嘴巴張不開
  4. 突：口腔黏膜表面不規則突起(乳突狀或疣狀突起)
  5. 腫：臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱  
而目前，國民健康署也補助30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

朱本元理事長再次呼籲，有抽菸、喝酒、吃檳榔等危險因子的民眾，應早期診斷、早期治療、定期追蹤，只要持健保卡至耳鼻喉科、牙科等醫療院所即可接受篩檢服務。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57548

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