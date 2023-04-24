嘴破不一定是火氣大！口腔癌前病變5大症狀　1男輕忽住院天數多6倍

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台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長朱本元表示，民眾常因為對早期症狀不了解而錯失治療時機相當可惜，呼籲民眾若有口腔癌危險因子，應早期診斷、早期治療、定期追蹤。
口腔癌高危險群 應定期篩檢、早期治療抽菸、喝酒、吃檳榔等，是口腔癌的危險因子，朱本元理事長指出，民眾若有口腔癌危險因子應定期篩檢、早期發現癌前病變、早期治療，因為發現愈晚，治療效果愈差。
根據台灣癌症登記資料庫顯示，口腔癌第一期近85%可被治癒，但第四期患者僅有38.2%可被治癒。而且第四期患者即使成功治療，外觀可能會因手術受到很大的損害，此外，說話、吞嚥等功能也會受到影響。
朱本元理事長以臨床實際案例做比較，2位同樣被診斷為舌癌的個案，同樣都是60幾歲的男性，同樣都有抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣，但其中一位由於定期檢查，才能早期發現口腔癌第一期，只需經過手術，不需再做放化療，5天後就從醫院出院。
了解5大症狀 別再以為嘴破是火氣大定期檢查、早期發現口腔病灶是提升存活率與降低治療難度的關鍵。不過，民眾不了解口腔癌症狀，更有許多人認為口腔破皮、破洞，可能是火氣大導致，因而忽略口腔癌警訊。
衛生福利部國民健康署提醒，民眾若發現口內出現「破斑硬突腫」其中之一的情形，應儘速就醫：
- 破：口腔黏膜破皮超過兩週未癒合
- 斑：口腔黏膜出現不明的紅斑、白斑
- 硬：口腔黏膜逐漸變硬、緊，最終嘴巴張不開
- 突：口腔黏膜表面不規則突起(乳突狀或疣狀突起)
- 腫：臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱
朱本元理事長再次呼籲，有抽菸、喝酒、吃檳榔等危險因子的民眾，應早期診斷、早期治療、定期追蹤，只要持健保卡至耳鼻喉科、牙科等醫療院所即可接受篩檢服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57548
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