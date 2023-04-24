高雄原民故事館開館　首座原民數位文化學習中心亮相

高市府原民會23日在高雄市原住民故事館舉辦「高雄市部落大學開學典禮暨TAKAO部落之心開館啟用典禮」，中央原民會主委夷將‧拔路兒及市長陳其邁都到場參與。未來故事館除提供部落大學教室，也將整合長照、族語教育、數位文化學習中心、就業服務據點，與文創商品及原區農特產展售訂購等服務。
記者陳美嘉／高雄報導
陳其邁感謝多位立法委員及市議會議員攜手合作支持高雄原住民預算，並表示原住民故事館總經費約6,300萬元，其中中央原民會補助4,400萬元，感謝夷將主委大力協助，照顧原住民朋友。
高市府原民會表示，現為原住民故事館第一階段開館，1樓大廳將開放免費租借給族人及市民，提供舉辦活動等相關用途；1樓右側為就業服務據點，提供就業及福利宣導與諮詢等；1樓左側的農特產主題吧台，擺放文創商品及原區農特產品，提供原駁館的展品販售或訂購服務。
此外，原住民故事館地下一樓規劃圖書區、兒童閱覽與遊憩空間、部落大學教室，及高雄首座原住民數位文化學習中心。其中，數位文化學習中心場域規劃AR-VR體驗區，提供老幼共學使用，並運用在文化課程、衛教服務等相關功能，設有族語歡迎區、弓箭狩獵區、與自然共存區、舞慶豐收區、VR蛋椅體驗區等多項供民眾體驗。