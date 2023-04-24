▲ 台灣福斯集團推「路口慢看停 酒駕不放行」公益繪畫比賽頒獎典禮暨得獎作品畫展

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今日舉行「路口慢看停．酒駕不放行 兒童公益繪畫比賽」頒獎典禮，本屆公益繪畫比賽中獲得最佳故事獎、最佳風格獎以及最佳技巧獎，近50位得獎者與家人應邀出席，由台灣福斯集團總裁安薩瑞(Rahil Ansari)親手頒發獎狀與原廠精品給得獎者，鼓勵他們精彩的創意表現。獲獎作品將於台北松山文創園區一號倉庫展出至4月23日，現場同時展示台灣福斯集團旗下四品牌車款，包含 Audi RS e-tron GT、Volkswagen Golf Variant R、ŠKODA Kodiaq 和福斯商旅 Caddy Maxi 「VanLife Box 好野露營組」。
台灣福斯集團總裁安薩瑞(Rahil Ansari)說道：「很高興今年能與所有得獎者見面，並親手向他們的創意致上感謝與鼓勵。從所有參賽者及得獎作品中，我們觀察到兒童對於酒駕可能造成的嚴重影響、或是正確用路觀念是有清楚認知的，這正是台灣福斯集團希望透過比賽傳遞的理念，更希望透過比賽和公開展覽喚起大眾對於行車安全議題的關注，為社會帶來正面影響。」
「路口慢看停．酒駕不放行 兒童公益繪畫比賽」得獎作品及台灣福斯集團旗下四品牌車款將於台北松山文創園區一號倉庫（台北市信義區光復南路133號）展出至4月23日，歡迎民眾週末親臨參觀，響應零酒駕的正確用路觀念。