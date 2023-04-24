「缺乏病識感」等7困境　身心患者找錯科延誤治療恐失能

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身心症導致全球每年經濟損失1萬億美元國人心理健康逐年惡化，楊斯年表示，台灣精神醫療的困難點在於患者發病、確診到治療，中間經歷太多的關卡，只要有一個地方出問題，疾病就沒有辦法痊癒。例如身心症約5-6成患者，誤跑到腸胃科、心臟內科、胸腔內科就診，但其實病因在於焦慮（心悸、胸口緊、腸胃不適、暈眩、口乾、肌肉緊繃、痛、疲倦等），找錯科別恐導致延誤治療。
而身心症患者就醫關鍵為「是否有病識感」，也就是病人對自己所罹患疾病的認識及接受程度。患者經常是病情嚴重到影響全家人，卻毫無自覺「我沒事啊！」、「我只是吵一吵，晚上不睡覺而已！」還有照護者為顧患者而無法工作，甚至若失智症患者有嚴重精神病症狀，長照問題更加複雜。
現代社會多是小家庭或單身居住，民眾不易發覺自己罹病，長期忍耐身心問題而延誤就醫，進而影響國家生產力與競爭力。世界衛生組織統計，憂鬱症和焦慮症等精神疾病對經濟影響甚鉅，從生產力損失角度估算，每年約對全球經濟造成1萬億美元損失。楊斯年強調：「不是只有確診的人才需要做疫後身心照顧，其實全民從上到下都需要注意。」
鐵路殺警案 凸顯精神病人就醫困境三軍總醫院北投分院社區精神科主任楊蕙年指出，2019年鐵路警察李承翰遭刺死案，鄭姓兇嫌就是罹患「思覺失調症」，因不願持續服藥，在搭火車時急性發病，精神極度不穩定，導致犯下罪行。鄭姓兇嫌的行為凸顯了社區前端（疑似）精神病人就醫7大困境：
- 病人拒絕就醫
- 不符合護送就醫條件
- 轉介程序繁冗
- 警消判定無法護送就醫
- 警消無法判斷能否護送就醫
- 強制社區治療難以介入
- 送醫後未獲完善處理
緊急護送就醫的條件為何？
- 疑似精神病人且有自傷與傷人行為或之虞：由警消會同家屬護送至「指定強制就醫責任醫院」就醫。
- 疑似精神病人，但無自傷、傷人之虞時：由家屬自行協助就醫。
- 有犯罪行為、酒醉、社會滋擾等行為，但非精神病患：由警察單位依相關法規辦理。
諮詢專線
- 十二行政區醫師專線(2-3位主治醫師/區)：
- 24小時緊急醫療專線：
- 居家辦公室專線：
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57536
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