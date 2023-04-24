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「缺乏病識感」等7困境　身心患者找錯科延誤治療恐失能

「缺乏病識感」等7困境　身心患者找錯科延誤治療恐失能
「缺乏病識感」等7困境　身心患者找錯科延誤治療恐失能

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】身心症（精神病）是指人因嚴重精神疾病（如思覺失調症、雙相情感障礙和創傷後應激障礙）發作，而與現實失去聯繫的症狀。三軍總醫院北投分院院長楊斯年表示，台灣身心症約5-6成患者因缺乏病識感而跑到別科就診，造成精神疾病延誤診斷，呼籲全民都應做好疫後身心照顧，及早治療可避免失能。

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身心症導致全球每年經濟損失1萬億美元

國人心理健康逐年惡化，楊斯年表示，台灣精神醫療的困難點在於患者發病、確診到治療，中間經歷太多的關卡，只要有一個地方出問題，疾病就沒有辦法痊癒。例如身心症約5-6成患者，誤跑到腸胃科、心臟內科、胸腔內科就診，但其實病因在於焦慮（心悸、胸口緊、腸胃不適、暈眩、口乾、肌肉緊繃、痛、疲倦等），找錯科別恐導致延誤治療。

而身心症患者就醫關鍵為「是否有病識感」，也就是病人對自己所罹患疾病的認識及接受程度。患者經常是病情嚴重到影響全家人，卻毫無自覺「我沒事啊！」、「我只是吵一吵，晚上不睡覺而已！」還有照護者為顧患者而無法工作，甚至若失智症患者有嚴重精神病症狀，長照問題更加複雜。

現代社會多是小家庭或單身居住，民眾不易發覺自己罹病，長期忍耐身心問題而延誤就醫，進而影響國家生產力與競爭力。世界衛生組織統計，憂鬱症和焦慮症等精神疾病對經濟影響甚鉅，從生產力損失角度估算，每年約對全球經濟造成1萬億美元損失。楊斯年強調：「不是只有確診的人才需要做疫後身心照顧，其實全民從上到下都需要注意。」

鐵路殺警案　凸顯精神病人就醫困境

三軍總醫院北投分院社區精神科主任楊蕙年指出，2019年鐵路警察李承翰遭刺死案，鄭姓兇嫌就是罹患「思覺失調症」，因不願持續服藥，在搭火車時急性發病，精神極度不穩定，導致犯下罪行。鄭姓兇嫌的行為凸顯了社區前端（疑似）精神病人就醫7大困境：

  • 病人拒絕就醫
  • 不符合護送就醫條件
  • 轉介程序繁冗
  • 警消判定無法護送就醫
  • 警消無法判斷能否護送就醫
  • 強制社區治療難以介入
  • 送醫後未獲完善處理

緊急護送就醫的條件為何？

  • 疑似精神病人且有自傷與傷人行為或之虞：由警消會同家屬護送至「指定強制就醫責任醫院」就醫。
  • 疑似精神病人，但無自傷、傷人之虞時：由家屬自行協助就醫。
  • 有犯罪行為、酒醉、社會滋擾等行為，但非精神病患：由警察單位依相關法規辦理。
楊蕙年表示，為了照護患者精神健康，醫院專業治療與社區形成精神醫療照護網至關重要，包括便捷的諮詢專線、自殺防治通報系統、提供醫療轉介、多元復健治療、定期回診、庇護性就業等，都能讓患者有機會恢復正常生活。

諮詢專線

  • 十二行政區醫師專線(2-3位主治醫師/區)：
衛政、社政等專業人員專用，直接向主治醫師諮詢。

  • 24小時緊急醫療專線：
警察/消防專用，由主治醫師值勤接受諮詢。0965813818，或由119勤務中心轉接專線。

  • 居家辦公室專線：
上班時間開放家屬或一般民眾諮詢。02-28962095







資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57536

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