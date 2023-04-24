朱銘「親筆信」曝光！傾訴圓夢心聲　賴清德也回應了

台灣佔關鍵地位！郭台銘：不被政治侷限、用科技產業眼光掌握機會

▲鴻海創辦人郭台銘透露自己決定承擔，再度參選總統的原因。（圖／翻攝自郭台銘臉書）
▲鴻海創辦人郭台銘透露自己決定承擔，再度參選總統的原因。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者林莞茜／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘為爭取國民黨提名參選總統，近日已接連訪美、日進行「科技經濟開拓之旅」，針對台灣國際地位，今（24）日他在個人臉書上表示，換從經濟科技角度看，台灣能夠握有相當的主控權。

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郭台銘認為「民主體制中稱職的領導人，應該要具備互相配合的眼光與態度，既要看到一般人看不到的現象與機會，更要以最誠實最無私的態度盡量將自己所見到的傳遞給國家的主人知道」，但他接著提到「這幾年來，台灣漫天蓋地最為主流的，是台灣無力論」有一邊強調台灣絕對不能靠近中國大陸，稍做靠近就會被「香港化」，所以只能緊緊跟住美國；有另一邊則雅調台灣絕對不可能對抗中國大陸，所以只能盡量觀察並順從中國大陸的發展需求來自保。

郭台銘說「我不敢說這兩種看法是錯誤的」，他只是想提醒大家可以再冷靜想想「這樣的看法真的符合事實嗎？」，這是不是純粹從政治的角度，經過了高度意識形態偏見折射後所產生的假象呢？

郭台銘提及，從政治上看，美國和中國彼此嚴重對立，愈來愈走向極端敵視，在檯面上將兩者刻畫成零和遊戲；然而這樣的政治觀點真的能夠取消更根本更基礎的經濟運作嗎？大家可能沒有看到，但他很希望大家能看到的，是中美如此對立給全球產業帶來的高度困擾，因而在產業界、在科技界的決策階層不得不重新尋找出路的種種努力。首先，怎麼可能全球科技、經濟領域會徹底被動接受中美政治上的動盪傷害，卻不思考不尋求自保自利呢？第二，全球科技、經濟領域聚集了那麼頂尖聰明的人，他們可能面對這種局勢完全束手無策，眼睜睜看自己的成果與未來被如此阻攔取消？


▲（圖／郭台銘辦公室提供）
▲郭台銘接連訪美、日，進行「科技經濟開拓之旅」。（圖／郭台銘辦公室提供）
郭台銘認為「真的不可能」。如果看得廣一點、看得深一點，可以看到的是政治製造亂局，科技與經濟被迫尋求新安排，這才是現今全球發展比較完整的面貌，如果轉而看科技與經濟上的突圍努力，就會發現台灣因為具有特殊的「關聯因子」而大有機會佔囊關鍵地位，而現在大家在找的，是能夠脫離美中政治框架的新方案，而真要能落實浮現這個新路線，有賴對於中美雙方有著同等深刻的認識。很明顯中國人不了解美國人，美國人也無法真正了解中國人，所以有誰比台灣人更能在這過程中提供最關鍵、最需要的知識與智慧。

郭台銘表示，這明明就是台灣的機會，不被政治侷限，他從科技、產業的角度就會看得到，他希望用這樣的眼光，在這個局勢中好好為台灣掌握機會，「所以才決定承擔再度參選總統」。

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