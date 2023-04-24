台灣佔關鍵地位！郭台銘：不被政治侷限、用科技產業眼光掌握機會

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郭台銘說「我不敢說這兩種看法是錯誤的」，他只是想提醒大家可以再冷靜想想「這樣的看法真的符合事實嗎？」，這是不是純粹從政治的角度，經過了高度意識形態偏見折射後所產生的假象呢？
郭台銘提及，從政治上看，美國和中國彼此嚴重對立，愈來愈走向極端敵視，在檯面上將兩者刻畫成零和遊戲；然而這樣的政治觀點真的能夠取消更根本更基礎的經濟運作嗎？大家可能沒有看到，但他很希望大家能看到的，是中美如此對立給全球產業帶來的高度困擾，因而在產業界、在科技界的決策階層不得不重新尋找出路的種種努力。首先，怎麼可能全球科技、經濟領域會徹底被動接受中美政治上的動盪傷害，卻不思考不尋求自保自利呢？第二，全球科技、經濟領域聚集了那麼頂尖聰明的人，他們可能面對這種局勢完全束手無策，眼睜睜看自己的成果與未來被如此阻攔取消？
郭台銘認為「真的不可能」。如果看得廣一點、看得深一點，可以看到的是政治製造亂局，科技與經濟被迫尋求新安排，這才是現今全球發展比較完整的面貌，如果轉而看科技與經濟上的突圍努力，就會發現台灣因為具有特殊的「關聯因子」而大有機會佔囊關鍵地位，而現在大家在找的，是能夠脫離美中政治框架的新方案，而真要能落實浮現這個新路線，有賴對於中美雙方有著同等深刻的認識。很明顯中國人不了解美國人，美國人也無法真正了解中國人，所以有誰比台灣人更能在這過程中提供最關鍵、最需要的知識與智慧。
郭台銘表示，這明明就是台灣的機會，不被政治侷限，他從科技、產業的角度就會看得到，他希望用這樣的眼光，在這個局勢中好好為台灣掌握機會，「所以才決定承擔再度參選總統」。