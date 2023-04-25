以泡泡代替潑水　與新住民歡慶東南亞潑水節

我是廣告 請繼續往下閱讀
為體驗異國文化，翁縣長也被新住民姊妹以香粉塗滿臉，象徵接受滿滿的祝福；接著，翁縣長也沾了滿手的香粉，四處分享祝福，在每個人的臉上都抹上香粉，大小朋友都玩得不亦樂乎，現場氣氛歡樂，充滿歡笑聲。
來自嘉義縣各地新住民團體，穿著具民族代表性的服飾，組成創意踩街隊伍漫步水上鄉，並展現舞蹈才藝，與民眾同樂；隊伍中有100位親子家庭，穿著親子裝，展現家庭的溫馨互動，各個家庭穿著代表自己家庭色彩的服裝，也象徵著不同的文化展現及融合，畫面十分歡樂、可愛！
「新住民是台灣重要的一份子！」翁章梁說，為讓在台灣的新住民朋友也能感受年節氣氛，特別在東南亞過年期間辦理本活動，每一位新住民姊妹都是寶藏，背井離鄉來到台灣，來到嘉義縣這塊土地，努力生活創造出屬於自己的一片天，也為嘉義縣帶來不一樣的文化色彩！
翁章梁說，縣府也會為了讓新住民姊妹們擁有平等發展、發揮潛能的成長環境，努力營造安全且幸福的社會氛圍，讓嘉義更加美好，歡迎大家來體會不一樣的嘉義！
社會局長張翠瑤表示，社會局依新住民來臺年數及適應程度規劃各項服務，其服務層面涵蓋個人、家庭、社會等內容，積極提供近便性且合宜的支持性服務，本次活動辦理進行橫向聯結，其結合單位包括勞青處、教育處及水上鄉各社區發展協會，將新住民、移工、社區民眾及新二代，透過嘉年華活動讓大家一同體驗具南洋新年味和臺灣味互為融和的泡泡趴祈福嘉年華活動。
本次東南亞年節活動因應水情吃緊，特別以泡泡為主題進行設計，更規劃祈福文化，讓新住民姊妹們如同在家鄉一樣進行祈福儀式，此外，新住民姊妹親手製作的異國美食免費分送，讓大家體驗濃濃的南洋新年味，並促進社區對多元文化的了解與尊重。
活動規劃創意踩街、祈福文化、精彩的歌舞表演及舞台趣味挑戰等精彩活動，現場更有上千份異國美食，與鄉親們分享，以及各項福利宣導，其中廉你（妳）廉我宣導融入新住民元素，以淺顯易懂宣導方式，提醒新住民家庭有關賄選手法、廉政觀念以及檢舉管道，避免新住民因對臺灣法令不熟悉而誤涉法網，吸引許多民眾攜家帶眷前來參加。