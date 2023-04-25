友台加州副州長康伊蓮　宣布競選下屆州長

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57歲的康伊蓮為希臘移民第二代，從政之前，她曾在其家族經營的建設開發公司工作，並擔任過企業總裁，政商人脈豐富。
康伊蓮2018年當選加州副州長，是加州第一位女性副州長。當時競選，康伊蓮走遍加州58個郡，深入民間的方式獲得選民支持認同。
若順利當選州長，康伊蓮將再寫歷史，成為加州歷史上首位女州長。
民主黨籍的康伊蓮支持保障婦女墮胎權，並參與推動加州的1號提案立法，禁止加州否定或干涉個人生育自由。
推崇民主自由價值的康伊蓮，曾於月初蔡總統出訪中美洲友邦，回程過境洛杉磯時，特地從北加州飛往洛杉磯歡迎蔡總統並於僑宴上致詞。
康伊蓮當時表示，加州是許多台灣移民的家，全球各地的人到加州追尋夢想，在這個自由社會呼吸著甜美空氣，自由對加州人民來說如此珍貴，一如在台灣民眾心中的價值一樣。
她也向蔡總統和與會貴賓及僑胞強調，加州會全力支持美國總統拜登（Joe Biden）為維護台海和平所做的努力。
現任加州州長紐松（Gavin Newsom）已經當選2任州長，依法他將於2027年卸任，康伊蓮提前啟動州長選戰，與當時紐松競選州長時的作法一致。
目前康伊蓮可能面臨的競爭對手，包括加州檢察長邦塔（Rob Bonta）和加州財務長馬世雲（Fiona Ma）。（編輯：張芷瑄）1120425