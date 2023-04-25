2022健檢十大紅字公布　「脂肪肝」奪冠

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83%健檢民眾都有脂肪肝問題經分析2022年度共9775筆健檢數據，男女佔比53%:47%，平均年齡為48.3；其中「脂肪肝」紅字比83%，打敗維生素D不足71.1%，自2020已連續三年度位居年度永越健檢紅字首位。十大健檢紅字依序為：脂肪肝、維生素D不足、高血脂、體脂肪率過高、體重過重、骨質密度不足、高血糖、骨質疏鬆(>50歲)、胰島素阻抗(糖尿病前期)、肥胖。
男性重點警訊：脂肪肝、三高、體重過重「脂肪肝」多年來一直是男性紅字榜首，異常比高達83%，且男性(87.5%)遠大於女性(78.2%)。肝臟內積聚脂肪，佔5%以上便為脂肪肝，依嚴重度分輕中重三類，易導致肝臟發炎、結疤，嚴重者肝硬化，甚至肝癌；其發生率的增加與國人肥胖、代謝症候群人口的增加息息相關。疫情期居家時間多，缺乏足夠運動，跟疫情前2019年度66.8%(男73.7%、女58.5%)相比，男性增加19%，女性暴增34%，更需提高警覺積極改善飲食及運動習慣。
另外，在三高：高血壓（男21.2%、女13.1%）、高血糖（男43.6%、女24.4%）、高血脂（男66.7%、女63.9%）、代謝症候群（男27.5%、女15.6%）及體重過重（男62.1%、女27.2%）的異常人數；男性除了高血脂，其他均比女性高出許多！賴醫師提醒：『三高、代謝症候群、體重過重，是心血管疾病、糖尿病、肝病的高危險群，因而特別呼籲，男士應該重視自己的健康警訊，除了少應酬、避免抽煙及飲酒，更應改變飲食習慣並養成固定運動的習慣。』
▲永越健檢2022年度十大紅字公布，前三名依序為：脂肪肝、維生素D不足、高血脂
女性重點警訊：維生素D不足、骨質疏鬆、肌少症女性「維生素D不足」有69.8%，維生素D可以促進鈣質的吸收，因而血液中的鈣質增加，可幫助骨頭的鈣化；然而，維生素D需透過食物或日照合成，現代人怕曬黑，許多女性有塗抹防曬乳隔絕紫外線的習慣，日曬不足下，鈣質吸收減少，容易引發骨質疏鬆問題。
「骨質密度不足」從12年前23.9%(2008)，今年已攀升至37.5%(2022)，成長超過5成，是一大警訊。賴醫師特別提醒：『女性是「骨質疏鬆」及「肌少症」的高危險族群，經資料分析受檢者之骨質密度，不分性別年紀，不足的比率達39.4%，50歲以上更超過7成；其中，已達到骨質疏鬆定義者，男性18.4%，女性39.7%；而女性肌少症達27.3%，高於男性8.6%有三倍之多，足見許多年長女性因骨質疏鬆、肌少症，嚴重暴露在跌倒及骨折的風險中。』
定期健檢，掌握人生重要的健康財富5%的體重下降即能有效改善脂肪肝，預防肝臟發炎及肝硬化風險，防範於未然，才是醫學的最高價值。健檢報告中有紅字不等於失去健康，現在沒紅字也不等於完全健康，建議可藉由定期的健康檢查來檢視自身的健康狀況，「健檢紅字」是身體給我們善意的提醒，提醒哪些狀況必須立刻就醫？哪些紅字可藉由調整個人的生活型態來進行改善，包括：
1. 少應酬避免菸酒
2. 定時定量八分飽
3. 天天五蔬果，少油、少糖、少鹽、低熱量飲食
4. 維持標準體重
5. 規律運動150：每週5天、每次30分鐘、每週達150分鐘
6. 多曬太陽：除食物攝取外，陽光是合成天然維生素D重要來源，建議每週至少三次戶外活動，每次15分鐘，無防曬並於10:00-15:00間進行。
除了應減少應酬、注意飲食並加強運動，搭配定期適宜的健檢，早期發現，讓未來享有高齡又良好的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57563
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