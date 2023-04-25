今天搭台中捷運不用錢！盧秀燕：比YA免費搭乘一整天
台中捷運公司為慶祝通車2週年，今舉行「YA」刷卡免費搭乘的優惠活動，市長盧秀燕一早就到文華高中站搭乘，和民眾一起慶祝中捷生日、體驗小確幸。盧秀燕同時宣佈，全國最便宜的市民299元交通月票，將於7月1號正式上路。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（25）日上午由台中捷運公司董事長林良泰等人陪同，由文華高中站通勤到市政府站。她表示中捷通車以來，已超過1700萬人次搭乘，預計不久將達到2千萬人次的里程碑，在捷運公司團隊努力下，旅客滿意度高達93.7%，備受市民肯定，因此透過特別的方式來慶祝，沒搭乘過的民眾可把握今天，體驗中捷的便利與舒適。
早上的捷運站人潮不少，許多市民利用中捷通勤或通學，大部分民眾知道今天是2周年，一位同學向盧秀燕表示，他每天利用捷運通學，一天來回70元，很期待將於7月1號上路的299元交通月票。
盧秀燕說，台中市將於7月推出全國最便宜的299元交通月票，市民可無限次搭乘中捷、公車、公共自行車及台鐵等公共運輸，換算下來一天交通費不到10元，大大減輕負擔。
中捷公司表示，此次比YA活動不僅有趣，也可節能減碳，民眾除免費享受中捷服務，還可抽日本雙人來回機票、燒肉雙人套餐，搭1趟就有1次抽獎機會，搭乘越多趟、中獎機率越高，歡迎民眾踴躍參與，詳細辦法請至中捷官方網站https://reurl.cc/Y8NXKO查詢。