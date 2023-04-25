台經院下修今年GDP至2.31%　CPI成長率上修至2.20%

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國內方面，受惠於3月工作天數較上月增加，製造業出口、生產指數與外銷訂單均較上月增加，故製造業看好當月景氣表現的廠商比例明顯高於看壞。服務業則受惠於消費人潮逐漸回流，股市表現亮眼，有助於餐旅業與金融相關服務業看好當月景氣表現。營建業受到廠房建設進度持續放緩，加上經濟前景混沌不明，未來半年買賣雙方對於國內房市的看法尚無法樂觀。故根據台經院調查結果，3月製造業與服務業營業氣候測驗點續呈上揚，營建業測驗點再度轉為下滑。
台經院提到，受到全球景氣低迷影響，終端市場消費動能減弱，產業鏈持續進行庫存調整，營建工程投資成長力道疲弱，加上第一季進出口與外銷訂單表現均呈雙位數衰退，出口動能放緩，也影響投資成長，故台經院下修民間投資與輸出入表現。整體來看，預期今年台灣景氣呈現「內溫外冷」，台經院預測今年國內經濟成長率為2.31%，較2023年1月預測下修0.27個百分點。
各季GDP表現依序為，第一季-1.40%、第二季2.34%、第三季2.98%、第四季5.13%，孫明德指出，看來景氣最壞的情況是在去年第四季以及今年第一季，第二季開始，隨著中國解封、美國經濟下滑幅度沒有預期來得大，經濟情勢可以慢慢穩定，下半年預估可比下半年表現來得更好。
在內需方面，今年第一季零售餐飲表現依舊活絡，加上全球車用晶片供給回穩，疫情鬆綁後，消費力道走強，也讓車市增溫。再者，隨著國境開放，近期出入境人數屢創疫情以來新高紀錄，跨境旅遊逐漸回復至疫情前水準，將為零售業與餐旅服務業帶來更大的復甦空間，均有助於帶動民間消費成長，台經院說，今年經濟成長以民間消費為主要支撐，故預測今年民間消費成長率為5.95%，較前次預測維持不變。
在固定資本形成方面，儘管近期國內晶圓代工龍頭大廠仍維持資本支出不變，但受到全球景氣疲弱，終端需求不振，製造業庫存調整較預期為長，且今年第一季土地買氣與商用不動產投資均呈低迷，顯示營建工程投資成長力道疲弱，加上台灣今年出口展望並不樂觀，民間投資成長有限，據經濟部統計，2023年民間新增5億元以上投資案件的總金額預計將超過1兆3千億元，較上年減少35%，故台經院估今年整體固定資本形成成長率為0.42%，較前次預測時下修2.42個百分點；其中民間投資成長率為-0.32%，較前次預測時下修2.62個百分點。
在貿易方面，受到主要央行升息的外溢效應影響，終端商品需求持續走弱，令產業供應鏈庫存去化速度較預期緩慢，使得今年第一季進出口與外銷訂單呈現雙位數衰退表現，加上貨幣緊縮的遞延效應正在發酵、俄烏戰爭持續膠著、美中科技爭端等影響，預期國內今年外貿表現將面臨較大的衰退壓力，國外淨需求對今年經濟成長貢獻轉為負成長。故台經院估今年出口與進口金額成長率為-7.08%與-9.18%，較前次預測值分別下修8.21與10.43個百分點。據此，預估2023年輸出與輸入成長率分別為-1.63%及-0.73%，較前次預測值分別下修4.19與5.80個百分點。
物價部分，受惠於國際能源等原物料價格回軟，令商品類物價年增率呈現回降趨勢，然隨著國內疫後生活正常化，娛樂服務需求大增導致價格攀高，服務類物價年增率續呈上揚態勢，第一季CPI年增高達2.62%，且自今年以來，OPEC+宣布減產計畫，恐讓國際油價再度飆升，加上國內各種民生物資價格上漲的訊息，配合電價調漲正式上路，都可能讓通膨預期再度攀升，故台經院預測2023年CPI成長率為2.20%，較前次預測上修0.25個百分點。
在匯率方面，儘管聯準會何時停止升息仍高度不確定，然隨著美歐通膨趨緩，加上銀行業經營壓力已大，故聯準會後續升息幅度有限，預期目前已接近升息尾聲，隨著美國貨幣政策不確定性降溫，加上人民幣在中國經濟溫和復甦下而走升，預期新台幣將逐季呈現溫和走強，因此預估2023年平均30.25元新台幣兌1美元，較前次預測升值0.40元。