3D乳房攝影有望取代2D乳房X光？　專家分析2檢查差別告訴你答案！

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3D和2D乳房攝影有何差別？ 專家以「書」比喻Dr. Sarah是乳房影像學領域的專家，具有豐富的臨床經驗和研究成果。尤其是在乳房癌篩查、診斷和治療方面，Dr. Sarah有著卓越的表現。同時也是美國放射學院院士（FACR）和乳房影像學學會院士（FSBI）的她表示，3D數位乳房X光機在臨床上有重大幫助。
隨著科技的不斷發展，乳房影像學領域也取得了巨大的進步。3D數位乳房X光機是一種創新的影像學技術，可以提供更詳細的圖像，以幫助醫生進行更精確的診斷。
Dr. Sarah提到，傳統的2D乳房X光檢查與3D數位乳房X光機之間的不同，可以用一本書來比喻，2D乳房X光檢查就如一本書所有的頁面都疊在一起檢查，但3D數位乳房X光機可以一頁一頁的檢查乳房組織，一頁一頁的找出藏在書中的病灶。
3D數位乳房X光機可以捕捉多個不同角度的圖像，並且將這些圖像重組為3D立體圖像，醫生可以更加清楚地檢查每一層乳房組織。Dr. Sarah表示，這種技術能發現微小的乳房異常，從而早期診斷乳癌，提高乳癌治療的成功率。
3D攝影可提高治療成功率 未來將取代2D？此外，3D數位乳房X光機還可以幫助醫生更好地評估乳房組織的密度、腫瘤的大小和位置，並有助於醫生進行有針對性的活組織檢查，進一步確定腫瘤的性質，為患者提供更好的治療方案。
根據JAMA Oncology發表的研究報告顯示，使用高品質3D乳房攝影技術進行乳癌篩查比2D乳房攝影提高了41%的乳癌檢測率。研究中指出，3D乳房攝影可以更好地發現微小的乳房異常，尤其對乳房組織緻密度較高的女性更加有效。
另外，根據一份由European Radiology發表的研究報告顯示，使用3D乳房攝影技術可以比2D乳房攝影技術更早地發現乳癌，平均可提早15個月發現，這對於提高乳癌的治療成功率和減少患者的痛苦很有幫助。
Dr. Sarah指出，在美國已經有85%的乳房醫學中心有3D乳房攝影技術，由於它能幫助醫師更清楚地檢視整個乳房組織，有助於發現更多的潛在乳癌病灶。她認為未來3D數位乳房X光機將有可能取代2D乳房X光檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57590
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