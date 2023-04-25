保時捷品牌大使Emma Raducanu：「我非常期待重返斯圖加特！」

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請問 Emma，你有多期待你的第二度參加保時捷網球大獎賽？
「非常期待！我去年的比賽經驗非常棒，表現也很好。這是很有樂趣的錦標賽事，主辦單位非常用心，因此，我非常期待能夠再度回到斯圖加特比賽。」
你對第一次在斯圖加特比賽有什麼回憶？印象最深刻的有哪些？
「我認為這座體育場有熱血的氛圍，非常適合網球比賽。當然，最酷的是能看到保時捷車輛展在球場後面，還能租賃保時捷精選的車款試駕一周。」
在斯圖加特的比賽經常在第一輪就要面對頂尖對手，是否格外挑戰？
「一直以來，這個錦標賽吸引來世界各地的頂級球員，我預期強大的出賽選手陣容會帶來相當精彩的比賽，競爭也將因此劇烈。就我個人而言，我喜歡挑戰自己，並與世上最好的球員公平競爭、取得勝利。我很享受的面對並克服挑戰的感覺。」
冠軍獎品將可獲得一輛保時捷 Taycan Turbo S Sport Turismo，這對你的激勵有多大？
「非常大！誰不想要贏得這款車？我很幸運地曾經駕駛過幾次，它開起來不僅非常平穩，加速性能更是驚人！」
你如何看待 Taycan 以及保時捷的 E-Mobility 策略？
「我認為保時捷在電動化方面已有令人驚豔的成果，能打造出像 Taycan 這樣的高性能電動車乃一壯舉，也是業界引領未來的象徵。」
你對於你的第二個紅土球場賽季有什麼期待？你已經適應紅土了嗎？
「從上個紅土球場賽季之後，我尚未再度踏上紅土球場出賽。不過，對於這次即將踏上紅土我相當期待。我已經完成第一次賽前練習。去年是我第一次真正在紅土球場出賽，我對目前進步的程度很滿意，相信回到紅土球場上比賽會很有趣。」
你將在保時捷體育場的室內紅土球場比賽，這個球場有什麼特點？
「這裡的球速比羅馬等戶外球場更快一些，很合我胃口。保時捷大獎賽是進入紅土賽季的最佳起手式，希望我能有優異的表現，並順利轉換至紅土。」
到目前為止，你最喜歡擔任保時捷品牌大使的哪些活動或是有過什麼特別的經驗？
「保時捷非常支持我在非網球項目上的目標努力，我們共同設計了一個駕駛計畫，其中包括駕駛更高階車款的賽道課程進而提升我的駕駛技巧，讓我相當樂在其中。透過不斷自我提升也許能為我帶來更多發展的機會。我很喜歡試駕新車，也享受學習汽車產業專業的工程知識。」
你未來想和保時捷體驗什麼特別的事嗎？
「用保時捷參加賽事？（大笑）」
除了打網球之外，你還想在斯圖加特做什麼事嗎？你的教練有沒有給你一些建議？
「我的教練就是來自於斯圖加特，所以他肩負展示這座城市光輝的壓力！我相信也會有一些駕駛的機會，就讓我們拭目以待。」
你很喜歡賽車運動和極速奔馳的車輛，你下一次去賽道會是什麼時候？
「我希望很快就能上場奔馳，或許能在斯圖加特？」
保時捷這個賽季的電動方程式比賽中表現得很好，你有多支持保時捷車隊？
「保時捷電動方程式車隊這個賽季非常成功，在最頂尖的賽事中建立了相當大的領先優勢。由於網球賽程的空檔似乎永遠無法和電動方程式的賽程配對上，我始終無法參與任何一站賽事，但希望這能在某個時刻發生，我很希望能親自到賽道旁為他們加油。」