健康意識抬頭！外溢保單買氣大爆發　這3星座最愛買

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此外，南山人壽也透過市調公司進行調查，有73%受訪者表示保險公司具有「健康形象」會提升購買保單意願，當中心又以40歲以下族群、有規律運動習慣者最有感，顯示民眾的健康意願逐年提升，外溢保單接受度明顯增加，且健康意識確實會影響投保行為。
南山人壽商品研發部副總經理陳維新指出，這次從內部保單數據分析也有3大發現，其中以年輕族群為外溢保單的銷售主力，20歲至40歲以下青壯年占整體外溢保單被保險人的48%，若從6都投保外溢保單的滲透率來看，同樣是平均人口最年輕的桃園市成長幅度最高。
此外，歷年外溢保單被保險人中女性占53%，顯示女性投保意願較男性高。有趣的是，投保外溢保單最多的星座前三名是為天蠍座、天秤座及處女座，在投保行為上，體現出勇次嘗鮮且注重生活品質的特質。
雖然50歲至59歲的屆退族非目前外溢保單的主力客群，然而投保占比已從2018年的5%，成長至2022年的10%，是成長幅度最明顯的族群，顯示屆退族對自身健康的狀況及退休準備有更多關注。
再觀察保戶在健康險的平均保障額度，南山人壽發現，以癌症醫療的一次給付金額為例，外溢保單的平均購買保障約新台幣106萬元，非外溢保單的平均購買額度60萬元，顯示外溢保單朝向費率較實惠的一年期及定期型商品設計，有助於提高保戶購買能力及保障額度。
此外，南山人壽從2019年與法國再保集團SCOR Global Life子公司ReMark合作推出的「BAM活力洋溢APP」，目前已超過7.8萬名用戶下載，累計整體使用者總步數超過602億步，換算可繞行地球逾1000圈，若以走路1萬步可以減碳1.42公斤，已相當減少855公斤碳排放。
南山透過APP使用數據分析也發現，與外溢保單一致，都是以年輕族群為大宗，有超過5成是40歲以下民眾，而且女性多於男性，顯示年輕人願意透過數位工具管理健康，而且APP用戶每日平均步數逐漸成長，整體平均每日健康步數達7500步，高於台灣人平均每天走路約5000步，60歲以上用戶平均步數更高達9528步，比年輕族群多出近3000步，推測熟齡族努力透過運動維持健康，且熱衷社群揪伴運動。