被問何時推候選人？朱立倫：希望侯友宜明天施政報告順利
國民黨遲不推出總統候選人，引起基層焦慮。黨主席朱立倫今被問及此事時，除重覆「不會躁進」老調，也主動提及新北市議會今天要開議，「希望侯市長明天的施政報告、接下來的總質詢都非常順利」，似有暗示定於一尊之意。對於挺郭派提出在野大聯盟構想，他表示正在努力團結大家，「希望所有好朋友都是團結的助力，不要造成對立情況、任何困擾」。
記者顏幸如／台中報導
朱立倫今（25）上午到台中，參加中華民國全國總工會創會75周年慶暨112年度全國模範勞工表揚大會，會前受訪時，被問及國民黨員希望徵召總統的步調快一點，何時是最好時機點？他重申會在最佳時機點推出最強候選人，這次一定比過去幾屆來得早、不會躁進、不但不會拖延還會提早等老話。
朱立倫接著又補充，提到今天新北市議會定期會要開議，「希望侯市長明天的施政報告、接下來的總質詢都非常順利，一起加油！」
媒體再問及挺郭派人士提出組在野大聯盟構想，以及郭台銘動作積極，是否擔心黨內分裂，以及如何與郭台銘、柯文哲合作等議題。朱立倫表示，自己從頭到尾就提出非綠大聯盟或在野大聯盟，團結所有包括柯文哲、郭台銘在內可以團結的力量，希望所有好朋友都是團結的助力，避免造成一切對立，更不要有任何破壞團結、製造敵人的困擾。
對於柯文哲在美國受訪時，說國民黨對兩岸的態度是畏戰，朱立倫先祝福柯在美國的訪問順利成功，接著強調國民黨的主張無論是2D（防衛與對話）或3D（深化民主、強化國防、降低敵意），都一樣是捍衛中華民國、堅守民主自由，國民黨所追求兩岸和平一定是強化國防，透過交流對話避免衝突。