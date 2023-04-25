欣巴巴打造雙制震宅　採京都國寶級古蹟耐震指定用材

高雄起家的上市營建品牌巴巴事業.欣巴巴建設積極布局，推案分佈全台。有鑑於台灣位處地震帶，而國內外地震頻傳，建商花了更多心思在建案的制震設計。制震宅簡單來說就是在現行耐震法規外，額外增加可以耐震、減震的工法，一般個案從制震壁或從鋼筋工法中選擇其一。
記者陳美嘉／高雄報導
巴巴事業.欣巴巴建設新推個案「欣府城.進士樓」以「雙制震宅」高規格打造，建案採用友橡膠GRAST制震壁＋結構安全權威戴雲發技師研發的「Alfa Safe柱中柱」雙制震，打造穩固安全典範。號稱日本零負評的「住友橡膠GRAST制震壁」為制震權威，以鋼板夾覆高阻尼橡膠材，特殊的材料特性能將瞬間震能轉化成熱能，使建築物搖晃變小，並縮短搖晃時間，且材質穩定，經實驗測試60年仍可維持其特性，為國寶級古蹟京都東本願寺的耐震指定用材。
而「Alfa Safe柱中柱」為結構安全權威戴雲發技師研發的耐震工法，運用「一體式連續系統柱箍」加上「內核心圓形箍筋」的雙重圍束設計，一體施作確保品質，提結構力。根據「國家地震工程研究中心」實體試驗證實，抗震韌性可提升近100%。
除了雙制宅保值優勢外，「欣府城.進士樓」基地位於鄭子寮重劃區，具備高綠覆率、低密度開發規劃，棋盤式道路規劃、電線地下化，且與台南其他傳統富人聚落如中西區、東區相較，沒有斷層帶、航道經過兩大優勢，加上區域有19座綠地公園、明星學區加持，成為菁英工程師等優質客群購屋首選。