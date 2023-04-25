掏空大同判關8年求翻案　林蔚山聲請再審確定駁回

前大同集團董事長林蔚山被控挪用大同公款，金援私人投資的通達國際公司，導致大同虧損，2019年間遭判8年定讞。林蔚山入獄後聲請再審，不過，高院更一審認定不符再審要件，裁定駁回，林不服提起抗告，最高法院駁回抗告確定。 我是廣告 請繼續往下閱讀 林蔚山被控，2000年間投資女性友人周雲楠的通達國際公司後，因通達發生虧損，林蔚山為免除連帶保證責任，涉嫌違法指示大同子公司金援通達，讓大同損失逾13億元。最高法院2019年依證交法之特別背信罪，將林蔚山判處8年，併科罰金3億元，追徵沒收13億餘元確定入獄；同案被告周雲楠在更一審撤回上訴，遭判刑4年6月定讞，已早一步入獄。林蔚山入獄後聲請再審遭駁，經最高法院發回更審，高院更一審開庭時，林蔚山主張，他遭周雲楠等人陷害，坐了近3年冤獄，沒有掏空大同或涉犯特別背信罪，應改判無罪、並停止執行刑罰。但更一審認定，原確定判決的事實認定無誤，不符再審要件，裁定駁回；林提抗告，遭最高法院駁回抗告確定。敏感！資通辦公室大火 調查局：資料有備份不影響工作張榮發遺產獨留張國煒 兄張國政提遺囑無效再敗訴保二擴編為「第二陸軍」？林右昌重申：警察不從事軍事行動聯華惡火釀嚴重死傷 蔡英文命儘速釐清原因