我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡康永被中國網友指出一夜清空微博、取消所有關注，但他在2022年底就已經做出此更動，並非因為本次事件。（圖／蔡康永微博）

▲蔡康永現身民進黨台北市長參選人沈伯洋總部成立大會。（圖／記者葉政勳攝）

名主持人蔡康永昨（4）日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋的首場造勢大會，本人解釋是「想要聽聽看各方的意見」，並沒有明確表態立場，然而，中國已經將他視為力挺「台獨頑固分子」，已經有品牌做出封殺的舉動，且蔡康永4年前清空微博、取消追蹤一事也被拿來作文章，對岸網友狠酸他：「人民幣撈夠不演了！」有中國網友聲稱，蔡康永在被和台獨分子沈伯洋畫上等號後，凌晨把微博的內容全部清空並取消追蹤所有帳號，但蔡康永早在2022年12月就已經將個人微博內容全數隱藏並取消好友關注，並不是因為本次事件才做出的更動，疑似是對岸網友和媒體的刻意炒作。對於蔡康永出現在沈伯洋的造勢會場，中國網友一面倒怒批：「兩邊撈」、「綠康永」「掙夠大陸人的錢了，還是回歸了本心」、「狐狸尾巴藏不住了」、「對台獨零容忍，兩面人最可惡」、「撈夠了所以不裝了！」昨天下午，蔡康永被媒體目擊出現在沈伯洋的競選總部成立大會，參與活動約1小時後，蔡康永便離開現場，被問及現場這麼多人是否會感動，蔡康永回應「就是來見識一下」，再被問是否有被現場人潮嚇到，蔡康永則說：「我想很多人就是參與嘛！」對於是否表態支持沈伯洋，蔡康永強調「我想要聽聽看各方的意見」，有記者問他是否會現身國民黨候選人蔣萬安的造勢場合，蔡康永則表示：「有機會的話，如果訪問得到每一位候選人會很棒啊！」經紀人則回應：「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會儘可能去了解兩位候選人的歷程與意見。」