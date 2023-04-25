雙語政策爭議多！教團籲立院停審雙語國家發展中心設置條例草案

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侯俊良說，連署在2天內就已達標，對於政府的不尊重專業與一意孤行，更有許多教師留言表達憤怒，全教總要求在行政院、國發會、教育部等權責機關未做出正式回應前，國會不應排審爭議極大的「雙語國家發展中心設置條例草案」。
針對雙語政策的爭議，廖咸浩指出，首先，所謂雙語政策的目標到底是什麼完全沒有說明，簡單講，政府到底期望學子們把雙語學到什麼地步？許多人心中的典範－新加坡，在1978就已經放棄了雙語皆精的神話，而專注於英文，並把各族母語的學習只留做一個學科，甚至到今天，華人家庭已有71%在家只講英語，「這是我們的目標嗎？」
其次，他提到，翻譯科技會在10年之內取代外語學習，以目前google translate之類軟體已可取代多數人類翻譯的狀況看來，預估1、2年之內，一般人就不再有讀原文文本的需要，而口語溝通方面，Google、Microsoft、百度等，都在全力發展所謂simultaneous speech to speech translation （語言之間的同步翻譯），以google的產品translatotron 2的表現來看，10年之內即可普及。
廖咸浩強調，當翻譯可以取代外語學習，第一語言的精準才是唯一必須追求的語言學習目標，以「雙語政策」這種傷害第一語言的方式學習外語，10年後必然後悔莫及。
立委王婉諭表示，絕對支持提升國人英語及多元語言的能力，與國際接軌，但行政院從2018年端出「2030雙語國家」政策以來，各界質疑的聲浪就源源不絕，連行政院自己對「雙語國家」的政策內涵都搞不清楚，豪擲百億預算至今，不僅未見成效，竟然連政策名稱、內容都反反覆覆，實在誇張至極。
王婉諭指出，目前強勢推動和大撒幣的方式，已造成教育現場各種亂象，配套措施嚴重不足，更導致基層教師疲於奔命，若政策本身的目標還未界定清楚，卻又想要疊床架屋的設置「雙語國家發展中心」，更讓人質疑其必要性。
全教總表示，相關公民提案已正式成案，盼立院停止「雙語政策」並暫停「雙語國家發展中心設置條例」法制化；暫停教育部、國教署以「雙語國家」、「雙語政策」為名的相關補助要點，回歸英語正常化教學的補助精神；檢討不當績效指標，停止相關雙語政策的評鑑作業，以減輕學校壓力；教師甄試回歸專業，停止非英語科教甄以英語進行口試與試教的錯誤政策；提升並活化英語教學品質，英語不應成為其他學科之指定教學語言，以維護學生基本學力。