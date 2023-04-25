為愛犯險！監獄女管理員幫受刑男友夾帶物品　一審遭判1年半

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2人交往期間，簡男違規使用行動電話與陳女通訊，陳女明知受刑人飲食、必須物品都需實施檢查，且有次數、種類及數量限制，竟利用職務之便，多次夾帶指定物品親自或轉交給簡男，規避檢查程序。
陳女依照簡男委託，5次夾帶保健食品、痘痘貼、蘆薈露、佛珠、內褲、薄荷巧克力、藍莓及記憶卡等物，合計價值約1萬647元，案經花蓮監獄函送廉政署偵辦，花蓮地檢署提起公訴，陳女事發後離職。
陳女辯護人向法官指出，陳女因一時意亂情迷誤觸法網，請求酌減刑期。
花蓮地方法院法官認為，陳女多次接續違反相關規定，私自交付物品給簡姓受刑人，損及公務機關聲譽、影響監所管理及秩序，實為不可取，陳女犯貪污治罪條例對非主管事務圖利罪，依法定最低刑度為1年3月，已大幅降低，沒有情輕法重。
法官審酌陳女過去沒有前科紀錄，陳女調查期間坦承犯行，且交付物品並非毒品、香菸等違禁品，並無從中獲得利益，犯對非主管事務圖利罪，判刑有期徒刑1年6月，褫奪公權2年。
另外，法官為使陳女深切反省，預防再犯，認為應課一定條件的緩刑負擔，諭知緩刑4年，應於判決確定日2年內，向公庫支付25萬元，全案可上訴。
簡姓受刑人因販賣第一級、第二級毒品，犯毒品違反毒品危害防制條例等罪，判處有期徒刑24年10月，100年確定發監執行。（編輯：謝雅竹）1120425