台中警副所長執勤四肢突癱軟中風 警友機警載人10分鐘衝醫院救人
台中市霧峰警分局四德派出所副所長王水源，日前和四德所警友站長王承緯一起拜訪警友時，左手突拿不起手機，且四肢不聽使喚，開始臉歪眼斜，王承緯一看驚喊「你中風了拉！」就趕緊將他扶上車，火速開車前往急診，醫師診療後確認為血管阻塞型腦中風，著手安排顱內動脈取拴術，3天就轉入普通病房，今（25）日康復出院，霧峰分局長陳祥麟也特別到場送花為他慶生。
記者林莞茜／綜合報導
王水源本（4）月18日下午，和四德所警友站長王承緯一起拜訪警友，但才剛到定點要拿起手機想打電話，手機卻掉下來，蹲下撿手機後卻又起不來，王承緯馬上察覺到他臉歪嘴斜、口齒不清甚至流口水，立刻協助扶上車送往距離不到10分鐘路程的亞洲大醫附屬醫院救治，急診室醫師評估後，認為是「急性腦中風」症狀，便立即安排腦部電腦斷層檢查。
王水源狀況經檢視顯影劑影像後，確認為血管阻塞型腦中風，為右側中大腦動脈部位阻塞，立即透過靜脈注射血栓溶解劑，並通知著手安排顱內動脈取拴術，搶救缺血但尚未壞死的腦部，並打通血管，全程從到院到取栓完成花不到3小時，且3天後即轉入普通病房。
經過一週修復，王水源今日康復出院，霧峰分局長陳祥麟也到場，並感謝機警送醫的警友站長，以及醫師的聯手救命，王水源也已自身經驗呼籲大家，務必要定期健檢、提早發現問題，同時搭配健康飲食、規律運動，才能降低腦中風的風險。